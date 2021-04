Un sondaggio per individuare i temi del catalogo Ce.Se.Di 2021-2022

Parità, bullismo, affettività degli studenti, educazione scientifica, scuola e lavoro, didattica digitale. Queste e altre le aree tematiche che potrebbero essere incluse nel catalogo Ce.Se.Di (Centro servizi didattici) della Città metropolitana di Torino per l’anno scolastico 2021/2022. Proprio per individuare gli ambiti di maggior interesse per insegnanti e studenti e progettare i nuovi corsi di formazione, il Ce.Se.Di ha preparato un sondaggio, dedicato ai docenti che solitamente partecipano ai suoi corsi, da svolgersi online all’indirizzo

http://www.provincia.torino.gov.it/sondaggi/index.php?sid=13563&lang=it.

Il questionario, breve e agile, si compone di 9 domande; oltre alle tematiche di maggior interesse, ai compilatori si chiede se si preferisce che la formazione venga effettuata in presenza, in remoto su piattaforme digitali o in modalità mista.

Il termine ultimo per la compilazione è l’11 aprile.

Il Centro servizi didattici della Città metropolitana offre opportunità formative per docenti e studenti, che vanno a integrare la didattica curricolare ed extracurricolare. Ogni anno elabora un catalogo dell’offerta formativa che è consultabile sul sito Internet istituzionale della Città metropolitana di Torino all’indirizzo http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/cesedi/catalogo-cesedi-per-la-scuola

Due dati per rendere l’idea del ruolo del Ce.Se.Di, che il prossimo anno compirà 40 anni: nel 2018-2019 i suoi corsi hanno coinvolto 3328 docenti e circa 23mila studenti; l’anno scorso, malgrado i problemi causati dalla pandemia, gli studenti sono calati di pochissimo (21.758) e i docenti che hanno seguito la formazione (a distanza) sono addirittura aumentati, salendo a 3491 unità.

Tale impegno ha avuto da parte del Ministero dell’istruzione un riconoscimento importante nello scorso mese di luglio, con l’accreditamento nazionale del Centro servizi didattici quale Ente di formazione del personale della scuola, in virtù del quale tutte le proposte formative in catalogo rientrano a pieno titolo nel sistema nazionale di formazione continua dei docenti.