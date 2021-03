Coronavirus: il presidente Cirio in visita al Centro Vaccini di Borgofranco di Ivrea allestito al centro anziani

Nella mattinata di oggi, mercoledì 31 marzo, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio ha visitato il centro vaccinale di Borgofranco d'Ivrea insieme al sindaco Fausto Francisca.

Il Punto Vaccinale Covid 19 è situato in via Guido Rossa, nel ex salone Choc, oggi Centro Anziani e raccoglie tutti i vaccinandi a nord di Ivrea dell'Asl To4.

"Questo è uno degli spazi dove i nostri medici di famiglia stanno vaccinando i propri pazienti, in affiancamento alle vaccinazioni presso i propri studi", ha dichiarato Cirio.