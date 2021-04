Arte nel web con le dirette live di Fabiana Macaluso in collaborazione con la pagina Facebook Citta&Tempo

Nella puntata del 26 marzo 2021 alla diretta web dell’artista internazionale Fabiana Macaluso, che presenta la rubrica dedicata ad artisti e all’arte sulla pagina Facebook di Eugenio Costa della casa editrice milanese Montabone (qui in link Facebook e Instagram), sono stati ospiti due artisti famosi, writer Chiuto di origini borboniche street artist internazionale e Osvaldo Neirotti artista e scrittore piemontese che dipinge alberi con la sua Land Art.

I due artisti hanno raccontato la loro storia e tutto ciò di bello creato artisticamente nella loro vita ma con tante sfumature che accompagna questo periodo storico molto difficile per tutti, gli artisti entrano in collaborazione con Fabiana Macaluso per un progetto in tre nella città di Torino.

Abbiamo già realizzato 3 opere toccando ognuno lo stesso tema sociale, ma immaginando e sviluppando ognuno la propria Arte.

Appena avremo l'occasione, tra un lockdown e l'altro, realizzeremo opere che verranno messe a disposizione di Amministrazioni, Aziende e Cittadini. Il pensiero è che ognuno dei tre artisti già conosciuti anche al di fuori del territorio italiano, interpreteranno un unico argomento di attualità per il bene comune sensibilizzando i visitatori con tre forme creative: Osvaldo realizzerà il contesto ambientale con l'Arte degli Alberi, Fabiana interpreterà la propria arte su tela e scultore affreschi di modo che il progetto entri nelle Case, e Chiuto sarà il trait d’union tra Ambiente ed Esseri Umani con i suoi Muri.

Tutto e Tutti per TRE: AMBIENTE-CITTA'-PERSONE

Il 2 Aprile ci sarà una nuova diretta alle ore 17:00 con altri due ospiti l’artista writer e scrittore Omar Peruzzi in arte Pois dalla Liguria e Mara Quairoli da Como.

Fabiana Macaluso dichiara:

“Il web ci sta regalando grandi e emozioni soprattutto sta unendo arte e cultura di tutti i generi sono soddisfatta delle mie varie collaborazioni in diverse pagine e di aver avuto queste bellissime opportunità e sono felice di poter aiutare artisti come me a dare voce alle loro storie e di emergere un una vasta scala di follower di tutto i mondo, colgo l’occasione anche di ringraziare un’artista di Como, Mara Quairoli che da tempo fa parte anche del mio progetto no profit: su Facebook e su Instagram per avermi omaggiato con un bellissimo ritratto dedicato a me nel suo suo stile unico e delicato dandogli un titolo meraviglioso (Splendida Fabiana). Grazie a tutti i mie follower che seguono le mie varie pagine social e dirette web”.

Vi aspetto il 2 Aprile per una nuova diretta alle ore 17:00, non mancate!





Contatti artista Fabiana Macaluso

fabiana19802@gmail.com

https://instagram.com/fabiana__macaluso_artist?igshid=1cpien259tgxn

www.fabianamacaluso.ti

https://www.facebook.com/macalusofabianacontemporaryartist/

https://www.facebook.com/Fabiana-Macaluso-blog-tv-arte-e-intrattenimento-175647244130419/

http://linkedin.com/in/fabiana-macaluso-contemporary-artist-043427176

https://mobile.twitter.com/fabianamacalus1