Basket, dopo la crescita in classifica il report di IQUII certifica anche quella sui social della Reale Mutua

La fan-base gialloblu è cresciuta del 16%: un dato che colloca il club in cima a questa speciale classifica, sia in A2 che in serie A

La Reale Mutua Basket Torino crede veramente che si sia più forti insieme: è la filosofia della nostra stagione. Lo pensiamo anche quando si tratta delle questioni fuori dal campo. Lavoriamo ogni giorno affinchè l’esperienza del mondo gialloblu sia sempre più completa. La recente nascita dell’e-commerce è solo l’ultimo esempio. Anche i canali social della Società stanno crescendo, lo certifica il report di IQUII, che scatta una fotografia precisa di questo. La fan-base gialloblu è cresciuta del 16%: un dato che ci colloca in cima a questa speciale classifica, sia in A2, che in serie A. Lo interpretiamo non come traguardo raggiunto, ma come ulteriore stimolo a lavorare, per vivere sempre più intensamente con voi la Reale Mutua Basket Torino.

comunicato stampa

