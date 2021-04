A Torino la Circoscrizione 7 adotta il gatto “sfrattato” dai campetti di via Carmagnola

la Circoscrizione 7 adotta il gatto “sfrattato” dai campetti di via Carmagnola

La Circoscrizione 7 ha adottato un gatto: non si tratta di un pesce d'aprile, anche se avrebbe tutta l'aria di esserlo, ma di un'iniziativa decisamente altruista e solidale portata avanti dall'organo territoriale.

A spiegare nel dettaglio la vicenda è il presidente Luca Deri: “Si tratta – ha raccontato – di un gatto accudito da una 'gattara' per oltre 10 anni. Prima trovava riparo nei campi da calcetto di via Carmagnola ma, da quando è partito il cantiere per la costruzione del nuovo palazzetto dello sport del Sermig, abbiamo trasferito la cuccia nel nostro cortile”.

Nel frattempo, sulla pagina Facebook della Circoscrizione è partita una campagna social per trovargli il nome 'purrr-fetto': “Questo dolce gattone - si legge – ha conquistato il cuore di tutti tanto che lo abbiamo adottato, accudendolo e fornendogli acqua, cibo e una casa. Manca solo una cosa altrettanto importante: il nome”.

Nel giro di poche ore, il post ha già ricevuto decine di commenti con diverse proposte.