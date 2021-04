Storie di alberi e del mondo: il corniolo

Buongiorno e bentornati in questa rubrica. Potete trovarci e interagire più facilmente con quesiti e nostre risposte sul nostro gruppo Facebook "Blossom Suite - Orchidee: cura e vendita". Ci occuperemo di dare semplici consigli per gestire le piante che teniamo in casa, sul balcone o in giardino.

In una delle mie ultime passeggiate, mi sono imbattuta in una pianta che non avevo mai visto. Quello che mi ha colpito è la fioritura che, tra la vegetazione ancora spoglia, spicca tantissimo.

Sto parlando del corniolo, nome scientifico Cornus mas, una pianta che fa parte della famiglia botanica delle Cornaceae.

Appartiene alla categoria dei piccoli frutti antichi, come altre specie conosciute: giuggiole, azzeruolo, corbezzolo.

La pianta di corniolo è tipicamente mediterranea e ha iniziato a diffondersi con le civiltà antiche, quelle greca e persiana in particolare. Gli antichi Persiani, i Greci e i Romani ne usavano il durissimo legno per costruire aste di giavellotti, lance e frecce. Secondo una leggenda, fu costruito con parecchi alberi di corniolo, il famoso cavallo di Troia. Di corniolo era anche la lancia che, secondo la leggenda, Romolo scagliò dall’Aventino sul Palatino, per prendere possesso del colle. “La punta penetrò così profondamente nel terreno”, ci riferisce lo storico Plutarco, “che sebbene molti provassero ad estrarla, nessuno vi riuscì. Poco alla volta il suolo fertile le si serrò intorno facendone dei polloni; infine produsse un grosso ceppo di corniolo. I Romani delle generazioni posteriori a Romolo lo custodirono e lo venerarono come una delle reliquie più sante della città, lo recinsero con un muro, e se qualcuno, visitando la pianta, giudicava che non fosse florida e verdeggiante, ne dava immediatamente l’annuncio a gran voce a quanti incontrava; e costoro, quasi si dovesse spegnere un incendio, urlavano: Acqua! Acqua! cosicché da ogni parte accorreva gente con secchi pieni d’acqua”.

L’etimologia del nome a cui si riferisce il genere ha origini varie. Indoeuropee, dalla parola sanscrita kar = “essere duro”. O dal latino cornus = “corno”. A ogni modo, la radice sembra voler evidenziare la durezza e a robustezza del legno, cosa confermata dall’uso del suffisso latino mas = maschile, forte, robusto.

Il corniolo si presenta come un arbusto di media grandezza con foglie caduche, alto fino a 6 metri. La caratteristica più vistosa della pianta di corniolo è la fioritura, la quale avviene prima della formazione delle foglie.

I fiori sono gialli, iniziano a ingrossarsi nel mese di febbraio e sbocciano a marzo, per durare fino ad aprile. Hanno un lieve profumo mielato. Dal mese di agosto, fino a tutto ottobre, la pianta produce dei frutti che sono drupe di forma ovoidale, chiamate corniole. Sono carnosi, di colore rosso scuro e contengono un duro nocciolo, caratteristiche che li rendono visivamente simili alle ciliegie. Fino al secolo scorso questi frutti erano molto apprezzati dai contadini. Venivano usati soprattutto per la preparazione di marmellate leggermente acidule. Talvolta si raccoglievano le corniole non ancora mature per conservarle in salamoia, come le olive (per questo motivo erano anche chiamate “olive di corniole”). La corteccia ed il frutto del corniolo sono impiegati in fitoterapia per le proprietà febbrifughe e astringenti, molto utili in caso di disturbi intestinali e stati febbrili di varia natura.

Dalla corteccia grigiastra, infatti, si ottengono dei rimedi fitoterapici (infusi e decotti) utili contro malessere, debolezza e stati influenzali.

Se volete coltivarlo in ambiente casalingo, il consiglio è quello di sistemarlo in giardino per godere della sua bellezza durante la fioritura. È una specie rustica che resiste a molte malattie, preferisce i terreni leggermente calcarei e privi di ristagno idrico, cresce bene in suoli freschi e ambienti ombreggiati. Messo a dimora in autunno, necessita di irrigazioni solamente fino a quando non attecchisce e di una sola concimazione all’anno. Per il resto non ha bisogno di altre cure; non serve nemmeno potarlo: la sua crescita è così contenuta che il mantenimento della chioma va effettuato solo in casi estremi.

Concludo con una curiosità: in Serbia il modo di dire “sano come un pesce” cambia e diventa “Zdrav kao dren”, che tradotto letteralmente significa “Sano come un corniolo”.