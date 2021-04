Parliamo del betting sul calcio virtuale, di cosa si tratta?

Chi ama il calcio, quando non può seguirlo in tv o allo stadio, non può giocarlo con gli amici, ne diventa comunque protagonista attraverso i videogiochi, iniziando da Fifa Soccer da cui sono nati anche campionati veri tra giocatori, gare nella formula esports.

Nelle piattaforme betting, seguendo questo interesse e questo trend, sono nati dei prodotti nuovi su cui scommettere, gli sport virtuali, chi punta non è protagonista della squadra scelta come succede in Fifa ma deve seguire l'evoluzione di una partita, un torneo o un campionato, anche un mondiale, riprodotto elettronicamente e di tempi molto più rapidi.

Se il campionato di Serie a dura quasi un anno, la versione virtual può durare un giorno o una settimana. Ecco dunque che nasce e cresce un settore nuovo del mondo delle scommesse con relativi esperti e maestri di strategia come racconta la guida "trucchi per vincere ai virtuali."

Schemi 1x2 ma non solo, quasi come il calcio vero

Come abbiamo detto le partite di calcio virtuali sono più brevi e condotte da un algoritmo imparziale che riproduce l'esperienza vera sul campo dei giocatori.

Per capire come un software RNG riesce ache a riprodurre fedelmente i match di Serie A oppure di Champions dovete leggere guide dei colleghi di scommetterreonline.info. Di fatti si è davanti ad una partita vera e propria e come quelle di Serie A dovrete scommettere sulle quote negli schemi più vari, inziando ad 1x2 oppure 1x 2x, numero di goal, eccetera.

Per farvi un'idea di come e quanto si può scommettere e vincere provate a creare le vostre schedine sui bookmakers ADM più famosi, eccone una lista con anche informazioni sui bonus.

Calcio virtuals su questi bookmakers famosi