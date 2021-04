Pronto a nascere il Distretto Diffuso del Commercio "Colline del Sangone"

I Comuni di Rivalta di Torino e Bruino insieme al capofila Piossasco hanno deciso di istituire in forma aggregata il Distretto Diffuso del Commercio “Colline del Sangone”, presentando alla Regione Piemonte un dossier di candidatura per l’istituzione del nuovo Distretto.

I Distretti del Commercio sono uno strumento volto a favorire la riqualificazione urbana, sostenere il tessuto commerciale, fornire una visione strategica e un modello di governance. Soprattutto oggi, ancora in piena crisi legata all'emergenza sanitaria, il Distretto Diffuso del Commercio può essere un valido aiuto per la ripresa di interi settori, promuovendo interventi di sistema in grado di attrarre risorse e innovazione. Piossasco, Bruino e Rivalta di Torino hanno deciso di cogliere l’opportunità della nascita del Distretto per costruire azioni comuni legate al tema del commercio che sappiano andare oltre i limiti amministrativi dei singoli comuni.

L’obiettivo è costruire un sistema intercomunale che ha al centro il commercio, i suoi luoghi e le sue direttrici. La dimensione sovracomunale permette di coinvolgere un sistema economico, turistico e di sviluppo culturale dal respiro più ampio. "Siamo convinti che questa sia un’ottima opportunità non solo per costruire un nuovo patto di collaborazione tra le istituzioni locali e il commercio di vicinato, ma anche un’occasione per rafforzare il legame tra i nostri territori e la progettualità di zona, mettendo in vetrina i punti di forza degli esercizi commerciali di prossimità di un territorio di area vasta come il nostro" spiegano Pasquale Giuliano, sindaco di Piossasco, Anello Filippo Verduci e Nicola Lentini, assessori al Commercio di Bruino e Rivalta di Torino.