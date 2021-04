Manutenzione straordinaria delle strade dissestate della provincia

Lungo la Sp. 002 "di Germagnano" nel territorio del Comune di Ciriè, nell'ambito dell'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale, sta per essere completato il rifacimento della pavimentazione bituminosa nel tratto della circonvallazione all'abitato di Ciriè compreso tra il km. 19+400 e il km 20+400 circa.

Nel corso della prossima settimana, si provvederà all'esecuzione di un analogo intervento nel tratto della Sp. 018 "di Robassomero" tra il km 0+000 e il km. 1+000 nel centro abitato del comune di Ciriè; in tale tratto, in cui è presente una rotatoria in corrispondenza dell'accesso ad un centro commerciale, si prevede che l'allestimento e la gestione del cantiere causeranno rallentamenti alla circolazione stradale, soprattutto per i mezzi pesanti diretti verso Robassomero ai cui conducenti si consiglia di percorrere percorsi alternativi.

Nell'ambito dell'esecuzione dei lavori previsti in tale progetto, nei giorni scorsi sono stati eseguiti analoghi interventi di rifacimento della pavimentazione bituminosa lungo la Sp. 001 "direttissima delle Valli di Lanzo".