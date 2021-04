La colomba batte le uova di cioccolato, Coldiretti Piemonte: "Sulle tavole carne e dolci della tradizione"

La colomba batte le uova di cioccolato e si classifica il dolce preferito delle feste anche se in una famiglia su 3 (31%) si preparano in casa i dolci tipici della Pasqua nel rispetto delle tradizioni locali, con gli italiani costretti tra le mura domestiche dal lockdown per l’emergenza Covid. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixe’ sulle tavole della Pasqua in cui si evidenzia che la Colomba è presente nel 64% delle tavole, 3 punti percentuali in più rispetto all’uovo di cioccolata.

Oltre ai dolci tipici come il Salame del Papa, nelle case piemontesi si pensa al menù di Pasqua e non mancano le uova, con i consumi che nell’intera settimana santa vedono un aumento fino al 15% e che arrivano a circa 30 milioni per preparazioni di ogni tipo: dai dolci, agli antipasti, come le tipiche uova ripiene, fino agli addobbi casalinghi che, avendo più tempo di stare a casa, si stanno creando. Come non manca la carne ovicaprina cucinata in vari modi: dall’agnello al forno al capretto alla brace, fino al cosciotto di agnello con le castagne e allo spezzatino di pecora. In Piemonte la filiera ovina conta 122 mila capi per oltre 2 mila aziende, quella caprina più di 67 mila capi e oltre 3 mila aziende.

“Con la Pasqua blindata gli italiani cercano di trovare soddisfazione nel cibo, in cucina e a tavola, con una spesa di 55 euro a famiglia in aumento del 15% rispetto allo scorso anno ma ben al di sotto dei valori del passato con ristoranti, trattorie e agriturismi aperti – evidenziano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa delegato confederale - In aiuto delle famiglie arrivano le consegne a domicilio con i piatti preparati dagli agriturismi di Campagna Amica per non far mancare sulle tavole piemontesi le ricette della tradizione. A chi ha scelto, invece, di mettersi ai fornelli, consigliamo di acquistare prodotti Made in Piemonte, presso i mercati di Campagna Amica, per essere certi della genuinità e tracciabilità, sostenendo, allo stesso tempo, l’economia e l’occupazione territoriale”.