Largo Montebello, giardini Buscalioni e via Modena, terminati i lavori di restyling delle aree gioco

Non tutti i mali vengono per nuocere: approfittando delle chiusure sancite dall'entrata del Piemonte in zona rossa, infatti, la Circoscrizione 7 ha portato a termine i lavori di restyling di tre aree gioco presenti sul proprio territorio e individuate dal Consiglio dell'ente decentrato. Si tratta di largo Montebello, nel quartiere Vanchiglia, i giardini Buscalioni e via Modena, entrambi in zona borgo Rossini.

Maggior sicurezza per bambine e bambini

Gli interventi, effettuati dagli uffici tecnici e progettati dalle tirocinanti Erika Palma e Cecilia Conrotto, hanno previsto l'installazione di nuove attrezzature, tra cui altalene e strutture a molla con altezze massime di caduta molto basse, per garantire una sempre maggiore sicurezza alle bambine e ai bambini che frequentano le varie aree: “Abbiamo il compito - dichiara il presidente Luca Deri - di garantire la sicurezza dei nostri cittadini, anche di quelli più piccoli: a proposito, nei prossimi anni ci saranno ulteriori investimenti. Con questi interventi ci stiamo occupando della loro tutela, con azioni rivolte a garantire sia una maggiore sicurezza che un maggior divertimento”.

Ottica di lungo periodo

I progetti portati avanti sono a lungo termine: “Questi lavori - aggiunge la coordinatrice ad ambiente e mobilità Valentina Cremonini - si inseriscono in un quadro di sviluppo dell’area più ampio e pluriennale, che permetta di avere più aree verdi e più facilmente fruibili dai cittadini. La sostenibilità di un quartiere e, più in generale, di una città passa anche dall’implementazione di politiche che fanno perno sulle necessità ambientali”.