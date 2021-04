Strambino, in fiamme il tetto di una vecchia cascina: pompieri al lavoro dalle 6 di stamani

Dalle 6.20 di oggi, domenica 4 aprile, i Vigili del Fuoco sono impegnati a Strambino per spegnere l'incendio che ha interessato il tetto di una vecchia cascina.

Numerose le segnalazioni arrivate dai residenti della zona al 112, il numero unico delle emergenze: l'intervento si annuncia lungo, sul posto sono arrivate due squadre e altrettanti supporti. Per fortuna, dalle prime informazioni, non risultano persone ferite.

Nella notte appena trascorsai pompieri sono dovuti intervenire anche in zona Barriera di Milano, per il rogo di una vettura, situazione che si è verificata anche ieri sera in via Petrarca a Moncalieri: probabile il dolo, le forze dell'ordine stanno lavorando per chiarire le ragioni dell'accaduto.