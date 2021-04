Tra fiaba e teatro, le storie di Sergio Tofano colorano i nuovi podcast di Fondazione TRG

Da più di tre mesi la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus propone tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 21, il podcast Fila a nanna, fiabe della buonanotte per i più piccoli a cura di Claudia Martore.

Dopo una partenza sperimentale nel mese di dicembre 2020, settimana dopo settimana si sono alternate le fiabe della tradizione popolare riscritte da Italo Calvino, i racconti di autori vari sul tema dell’ecologia, le storie di Gianni Rodari e quelle Rudyard Kipling, per finire con Stefano Bordiglioni, scrittore di filastrocche per l’infanzia.

Per il mese di aprile i protagonisti delle fiabe lette dagli attori Claudio Dughera, Alice De Bacco, Gabriele Filosa e Simone Valentino saranno i personaggi fiabeschi di Sergio Tofano, attore, regista, scrittore, ai più conosciuto come fumettista per aver creato il personaggio del Signor Bonaventura.

I brani, tratti da Sette favole coi fiocchi (Giunti Marzocco, 1981) e da I Cavoli a merenda (Adelphi, 1990), risalgono a 100 anni fa ma possiedono un mix di teatralità, creatività giocosa e magia multisensoriale ancora oggi godibilissimo.

Tutti i lunedì, come nei mesi precedenti, l’appuntamento sarà riservato alle favole che parlano di natura, precedute dalle pillole audio di esperti come Daniela Brigliole giovane eco-blogger rivolese, Nicola Lamberti ambientalista e studente di ingegneria ambientale al Politecnico di Milano, un responsabile del Bike Pride,associazione dei ciclisti che promuove la mobilità sostenibile e l'ambiente, e un referente della Sezione Didattica del Munlab - Ecomuseo dell’argilla di Cambiano.

Tutti gli appuntamenti sono disponibili sul sito www.casateatroragazzi.it