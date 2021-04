La Circoscrizione 7 di Torino sbarca su Instagram: strumento di comunicazione e contatto con i cittadini

Per restare al passo con i tempi, anche la Circoscrizione 7 di Torino sbarca su Instagram – uno dei social network più famosi e diffusi a livello mondiale - con un profilo tutto suo. Dopo il sito istituzionale e la pagina Facebook, quindi, per cittadine e cittadini ci sarà una possibilità smart in più per restare aggiornati su quello che avviene sul territorio.

L'obiettivo, fanno sapere da corso Vercelli 15, sarà quello di “rendere più agile il rapporto con l'ente pubblico”. Il social avrà una triplice funzione: sarà uno strumento per la comunicazione degli interventi programmati, in corso d'opera o ultimati, un mezzo a disposizione dei cittadini per conoscere meglio il funzionamento degli uffici e un canale per consentire agli stessi di portare istanze.

Tutto questo secondo le prerogative di Instagram, basate su immagini e messaggi chiari e diretti: “La comunicazione - commenta il presidente Luca Deri - riguarderà messaggi di ordine pratico, come eventuali cambiamenti d’orario degli uffici, allarmi meteo o avvio di cantieri su aree pubbliche, ma anche iniziative sociali e culturali e curiosità relative a un territorio estremamente vario, che spazia da Porta Palazzo alla collina di Superga”.