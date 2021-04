La Reale Mutua Basket Torino a Casale. Cavina: "Dopo l'esperienza di Coppa c'è voglia di tornare a vincere"

Dopo la deludente esperienza in Coppa Italia, la Reale Mutua Basket Torino si rituffa nel campionato, con la stagione regolare ormai quasi agli sgoccioli. Per completare la prima fase, ai gialloblù mancano quattro match: si parte questa sera alle h. 18.00 per il derby di ritorno contro Monferrato.

Ritorno, appunto, di una “andata” giocata solo 20 giorni fa: nella gara del 17 marzo scorso la Novipiù ha avuto la meglio su Torino per 73-77, trascinata da uno straordinario Lucio Redivo, autore di 26 punti in appena 29’ in campo.

“Ritorniamo a giocare in campionato dopo la Coppa Italia e lo facciamo affrontando Casale Monferrato che è in questo momento sicuramente una delle squadre più in forma del campionato. - commenta l’assistant coach Iacozza - Dopo la sconfitta rimediata venti giorni fa contro di loro, sono cambiate poche cose ma sicuramente una è la consapevolezza reale di giocare contro una squadra che al completo ha dimostrato finora di poter ambire ad una classifica migliore di quella attuale. Proprio facendo tesoro di quella partita affrontiamo Casale sapendo di dover limitare il talento di Redivo, ma anche degli altri giocatori della rosa. Basti pensare all’atletismo di Thompson, all’esperienza di Martinoni e Tomasini e all’energia che arriva dagli altri giocatori. Affrontare ogni partita con la massima attenzione e tenere alto il livello di concentrazione sono stati e lo saranno ancora di più tra gli obiettivi del nostro finale di stagione”.

Con tre vittorie nelle ultime quattro giornate, Monferrato è uscita dal pantano del fondo classifica, una vittoria contro Torino darebbe la quasi certezza del nono posto, l’ultimo utile per accedere ad uno dei “mini-gironi” che portano ai playoff. Per la Reale Mutua, la posta in gioco è più grossa: con una vittoria nel derby, Alibegovic e compagni aggancerebbero in testa Tortona, con il vantaggio, però, di avere due partite in meno rispetto ai “leoni”.

“Per la partita di oggi dobbiamo aver presente ben presente la partita giocata proprio con Casale venti giorni fa. - conclude coach Cavina -. Dell’energia con cui hanno giocato, soprattutto in difesa, della qualità di Redivo nel giocare i pick’n roll e nel mettere i compagni in ritmo. Dopo i quarti di finale di Coppa Italia vogliamo tornare a vincere, per farlo dobbiamo giocare con la nostra solita intensità”.

Palla a due alle h.18.00, diretta su LNP Pass.