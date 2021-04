La rinascita della fontana della Spina: in corso la realizzazione di una grande aiuola davanti alla Circoscrizione 5

Il count-down è iniziato: a breve, infatti, la fontana della Spina Reale, proprio davanti alla Circoscrizione 5, avrà finalmente una nuova vita.

Dopo anni di disuso e abbandono, con la fontana sempre spenta e inattiva, i volontari del Comitato “Quelli della Spina di via Stradella” stanno infatti apportando delle modifiche che trasformeranno lo spazio pensato per l’acqua in un’aiuola verde, piena di fiori. Nella giornata di ieri è già stata riempita la vasca e tra qualche giorno verranno messe a dimora delle piante consegnate da due sponsor.

L’acqua, che in realtà non è mai stata presente, lascerà il posto a uno spazio verde e colorato, che renderà più gradevole la passeggiata sulla Spina Reale, i cui i lavori di ristrutturazione sono ormai in fase di conclusione.