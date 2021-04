Pensionati Cisl, Agostino Demichelis eletto nuovo segretario per Torino e Canavese

Demichelis, classe 1956, è nato e vive a Carmagnola. Fin dal 1979 dipendente della ILTE di Moncalieri, nel 1983 inizia la sua esperienza come operatore sindacale a tempo pieno nella FEDERLIBRO. Nel 1985 diviene componente della Segreteria della neonata FIS (Federazione Informazione e Spettacolo) della CISL. Nel 1992 è eletto Segretario Generale di Torino e Piemonte della FIS e nel 1997, dopo l’accorpamento con la categoria dei telefonici, diventa Segretario Generale FISTel (Federazione informazione spettacolo e telecomunicazione), incarico che ricopre fino a dicembre 1999. Si trasferisce poi ad Ascoli Piceno per una nuova esperienza professionale in una cartiera di un gruppo finlandese. Nel 2007 va in prepensionamento e nel 2011 rientra a Torino, iniziando una collaborazione con l’USR Piemonte fino al 2013 quando viene nominato Coordinatore RLS FNP della zona Sud. Nel 2016 viene eletto in Segreteria FNP CISL Torino Canavese. Oggi il passaggio al ruolo di Segretario Generale nella medesima struttura.