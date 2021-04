Stellantis, a Torino senza la 500 elettrica le fabbriche sarebbero ferme: “Cassa integrazione segnale preoccupante”

" Sulla 500 elettrica si è passati da 300 vetture prodotte al giorno in fase di lancio, a 210 su due turni " spiegano i sindacati. " Ieri - racconta Uliano - ci è stato comunicato che dal 19 aprile si passerà a un turno: la produzione si ridurrà ancora ". A pesare come un macigno un problema di reperibilità delle batterie e una flessione , preoccupante, del mercato .

Inevitabilmente, causa lockdown, rispetto al 2020 migliorano nel primo trimestre anche le produzioni di Maserati Ghibli , Quattroporte e Levante (5.309 Unità contro 2.325 prodotte). Numeri che non devono illudere: " Anche nella più ottimistica delle previsioni per il 2021, stimando le produzioni superiori al 2020, intorno alle 20.000 unità ci si attesterebbe comunque a - 60% rispetto ai risultati raggiunti nel 2017 " spiegano da Fim-Cisl .

A preoccupare e non poco i sindacati dei metalmeccanici, la cassa integrazione che si è abbattuta sugli stabilimenti produttivi torinesi: a Grugliasco , i 1.127 lavoratori hanno svolto poco più della metà dei 60 giorni lavorativi previsti, mentre a Mirafori , oltre a una decina di giornate di Cassa ad inizio anno si sono aggiunte due settimane di Cassa Integrazione sulla linea del suv Maserati, per adeguare la linea alle prossime produzioni di Maserati Granturismo e Grancabrio.

In ultimo, chiesto un maggiore interessamento da parte del Governo: "Speriamo che non sia un Governo del cambiamento in negativo, lo stiamo sollecitando a svolgere un ruolo attivo nel rafforzamento della presenza del settore dell'auto nel nostro paese, ma non abbiamo ottenuto risposta". "Abbiamo richiesto al ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Georgetti di convocare un tavolo di settore: il settore dell'automotive è centrale in termini occupazionali, tecnologici, per le risorse del Recovery Plan e della transizione ecologica" conclude Uliano.