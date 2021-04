Anniversario della polizia di Stato, a Torino depositata una corona d'alloro

Oggi ricorre il 169° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Anni ricchi di cambiamenti, che vengono ricordati il 10 aprile giorno in cui nel 1981 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la Legge 121 che, come evidenziato dalle parole del Capo della Polizia Prefetto Lamberto Giannini “portava in sé il seme di grandi evoluzioni, ridisegnando una polizia moderna e a forte identità civile”.

Per il secondo anno consecutivo, l’emergenza epidemiologica impone la massima sobrietà nelle celebrazioni.

A Torino, l’anniversario viene celebrato con la deposizione di una corona d’alloro al cippo dei Caduti della Polizia di Stato nel cortile della caserma “Mario Cesale”, sede del V Reparto Mobile, alla presenza del Prefetto Claudio Palomba.

“In occasione del 169esimo compleanno della Polizia Italiana rivolgo i miei più sinceri auguri alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno ci difendono dalla criminalità - ha affermato l’assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca -. No, noi non abbiamo paura delle divise, noi le onoriamo e le ringraziamo per il loro lavoro e per i sacrifici che nel corso degli anni sono state chiamate a fare. È sulle loro spalle, infatti, che si posa il peso stesso della legge che tutela l’ordinamento democratico. Viva la Polizia Italia, quindi, orgoglio di ogni cittadino”.

Alla polizia sono arrivati anche gli auguri dei Vigili del Fuoco di Torino: "Buon compleanno Polizia di Stato, auguri per i tuoi 169 anni! Spesso fianco a fianco nei nostri soccorsi quotidiani". Il messaggio è stato accompagnato da una foto con un intervento in sinergia tra polizia e vigili del fuoco.