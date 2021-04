Nella mattina di oggi, sabato 10 aprile, intervento dei Vigili del fuoco a Nichelino, a seguito della caduta di calcinacci dal tetto di una cantina di un condomino di via XXV Aprile. Per fortuna non si sono registrati feriti.

Durante l’intervento, gli uomini del 115 hanno puntellato il tetto della cantina, mettendo in sicurezza il solaio. Sul posto anche la Polizia locale di Nichelino.