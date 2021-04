A Moncalieri installati nuovi dissuasori contro la sosta selvaggia

Nuovo provvedimento del Comune di Moncalieri per limitare la sosta selvaggia. Questa volta l’installazione di paletti dissuasori riguarda la zona di strada Rebaude.

Problema diffuso

Come capitato in altre parti della città, l'ultimo caso aveva visto interessata via Cristoforo Colombo, chi non parcheggia bene l’auto provoca problemi a chi deve usufruire di un passo carrabile. E anche questa volta, all’altezza del civico 9 di strada Rebaude, il problema è lo stesso. E così ecco la decisione del municipio di agevolare i residenti con paletti che evitino la sosta delle auto.

Chiuso sentiero alle Vallere

Il Comune ha deciso di chiudere al pubblico il sentiero sulla sponda sinistra del Po, che da Corso Trieste (in corrispondenza della stazione di sollevamento) arriva al parco delle Vallere.

Il provvedimento dell'Amministrazione di Moncalieri si è reso necessario a causa di alcuni alberi instabili all’interno della recinzione del Golf Club e all’esterno, sul percorso ciclopedonale.