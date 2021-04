Tutto quel che c'è da sapere sul chicco: partono i webinar del Museo Lavazza, tra storia e curiosità

Il Museo Lavazza lancia un nuovo calendario di eventi online dedicato a tutti gli appassionati del caffè e della sua ricchissima storia. Una seria di webinar in diretta dove speaker d’eccezione approfondiranno, mediante il supporto di esclusivi materiali provenienti dall’Archivio Storico Lavazza, argomenti sempre nuovi. il tutto arricchito da una speciale virtual interactive coffee experience, durante la quale i Coffelier Lavazza realizzeranno ricette inedite.

La modalità di fruizione in diretta darà ai partecipanti la possibilità di interagire con gli speaker per approfondire le tematiche di maggior interesse.

Al momento sono previsti quattro appuntamenti, ogni giovedì. Si comincia con “The New Humanity and More, I Calendari Lavazza”, il 15 aprile alle ore 17, in diretta dall’area Atelier del Museo. Verrà raccontata la storia dei Calendari Lavazza, dalla prima edizione del 1993 firmata Helmut Newton fino a quella più recente del 2021, The New Humanity. Un viaggio tra gli scatti dei più grandi fotografi internazionali, con curiosità dai backstage, accompagnato dalle esclusive ricette di coffee design, immortalate in alcune edizioni dei calendari.

Il secondo appuntamento, “TOward2030, l’arte a servizio della civiltà”, è previsto per il 22, sempre alle 17. Per celebrare la giornata mondiale della Terra, si concentrerà su alcuni progetti del Gruppo Lavazza dedicati alla sostenibilità: da ¡Tierra!, che favorisce e realizza progetti di sostenibilità economica, sociale e ambientale a favore delle comunità produttrici di caffè in tutto il mondo, ai Murales del progetto TOward2030 – sviluppato con la Città di Torino –, che si propone di diffondere la conoscenza dei Sustainable Development Goals dell’ONU, raccontati a partire dal 2018 con il Calendario Lavazza “What Are You Doing?”.

Il 29 è in programma “A spasso nel Tempo, Torino tra XIX e XX secolo in Casa Lavazza”: un tuffo nel passato rivivendo la nascita della Torino industriale attraverso le tracce lasciate nel quartiere Aurora. Un particolare approfondimento riguarderà l'operazione di recupero industriale rappresentata da Nuvola, headquarter del Gruppo Lavazza.

Infine, il 6 maggio, sarà la volta di “A long journey, il mondo in una tazzina”, con un focus sulla storia del caffè e i vari metodi di estrazione, in diretta dall’area Fabbrica del Museo.