MercoledìVeg di Ortofruit: oggi prepariamo 'Riso rosso con crema di cannellini e cavolfiore'

IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA

il cavolfiore romanesco

conosciuto anche come cavolo verde o cavolfiore romano, colpisce il nostro sguardo per il suo colore verde brillante e la sua geometria perfetta, oltre al suo gusto delicato, che lo rende un ingrediente utilizzabile in molte ricette. E’ altresì un ortaggio dalle notevoli proprietà benefiche e presenta usi terapeutici come cibo vermifugo, emolliente e antianemico. Composto per il 92% da acqua, contiene fibre e proteine; buona è anche la concentrazione di sali minerali.

RISO ROSSO CON CREMA DI CANNELLINI E CAVOLFIORE

Tempi

25 minuti



Ideale per…

il pranzo



Ingredienti (4 persone)

1 cavolfiore romanesco (piccolo)

350 g di fagioli cannellini (già cotti)

300 g di riso rosso

4 cucchiai di olio evo

4 cucchiai di patè di olive nere

Erbe aromatiche (timo, maggiorana) q.b.

Sale e pepe q.b.

Procedimento

1. Fate cuocere il riso come da istruzioni sulla confezione

2. Lavate bene il cavolfiore e fatelo sbollentare per qualche minuto in acqua bollente

3. Frullate il cavolfiore sbollentato con i fagioli, l’olio evo, il sale, il pepe e le erbe aromatiche, tenendo da parte qualche cimetta per la decorazione

4. Componete il piatto mettendo il riso in un coppapasta

5. Aggiungete la crema di cavolfiore e cannellini

6. Decorate a piacere con le cimette avanzate e il patè di olive

IL COMMENTO NUTRIZIONALE

a cura della Dott.ssa Elisa Strona (SIAN-Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ASL)

Un piatto unico davvero completo: i carboidrati del riso rosso (che, come consigliano le linee guida, è anche integrale, ovvero molto ricco di fibre), le proteine vegetali dei fagioli cannellini (altrettanto ricchi di calcio e ferro), le fibre e gli antiossidanti del cavolfiore romanesco. Questo ortaggio, di suo, è un mix interessante di sostanze molto studiate per la prevenzione contro i tumori, di fibre fondamentali per la salute del nostro intestino, di vitamina C (ecco perché va sbollentato per poco tempo, così da mantenerla al meglio) e di potassio. Insomma, non solo è bello da vedere, ma fa anche molto bene. Per questo la ricetta propone un impiattamento “disegnato” per riuscire ad avvicinarlo al consumo dei bambini giocando sull’effetto simpatia!

Se avanza?

Aggiungete del brodo vegetale per creare una crema di verdure, riso legumi super veloce!