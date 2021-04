Scontro con bus della linea 72 in corso Siracusa, grave automobilista

Incidente questa mattina in corso Siracusa angolo via Guglielminetti, dove un bus Gtt della linea 72 si è scontrato con una Fiat Panda.

L'uomo al volante dell'utilitaria è stato estratto dalla vettura e trasportato all'ospedale Cto in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita, mentre sono illesi autista e passeggeri dell'autobus.

Sul posto gli agenti della polizia municipale che stanno facendo i rilievi, per ricostruire la dinamica dell'accaduto.