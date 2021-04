Arruabarrena e Párrizas avanzano a Bogotà, Bolsova eliminata

L'italiana Sara Errani qualificata mercoledì ai quarti di finale del torneo WTA di Bogotà per lasciare sulla strada la spagnola Aliona Bolsova, con un punteggio di 6-4, 6-4, mentre Nuria Párrizas ha ottenuto i quarti di finale eliminando l'olandese Arantxa Rus

Bolsova è la seconda spagnola a cadere con Errani, seconda classificata al Roland Garros nel 2012, perché negli ottavi di finale l'italiana ha sconfitto Sara Sorribes, che era la seconda testa di serie, con un doppio 7-5, attraendo sempre più tifosi a scommettere su di lei come si può vedere dalle quote.

La nuova vittoria dà il biglietto per Errani, 112 del ranking WTA, ai quarti di finale, istanza a cui arriva per la quinta volta nella sua carriera da professionista.

Per tutto il match l'italiana ha mostrato un buon gioco da fondo campo per finire i punti decisivi con alzate a rete che hanno bloccato i tentativi della Bolsova di livellare il match in cui era sempre sotto nel tabellone.

Errani (Bologna, 1987) ha vinto nove titoli WTA. Uno dei suoi più grandi successi è raggiungere la finale del Roland Garros nel 2012, dove è stata sconfitta nel match decisivo da Maria Sharapova (3-6, 2-6).

In un'altra delle partite del giorno, l'altro spagnolo Párrizas ha sorpreso l'olandese Rus, terza testa di serie, e ha ottenuto nella fase successiva con parziali di 7-6, 2-6 e 6-1.

L'andalusa, ventinovenne, ha continuato a vincere nella capitale colombiana e si è stabilito per la prima volta nei quarti di finale di un torneo WTA, ed affronterà la bulgara Viktoriya Tomova che ha sconfitto la cinese Yafan Wang 6-3, 6-3.

La favorita al titolo, la cinese Saisai Zheng, è stata sorpresa dalla svizzera Stefanie Vogele che l'ha sconfitta per 6-4 e 6-1 e attende la rivale del duello che si disputerà giovedì, la colombiana Maria Camila Osorio e la ceca Tereza Martincova.

D'altra parte, anche la spagnola Lara Arruabarrena è stata installata oggi nei quarti di finale dopo aver battuto l'italiana Jasmine Paolini 2-6, 6-4, 6-2. La basca, 167° al mondo, è riuscito a ottenere il meglio del suo gioco dal secondo set. Anche se ha perso il primo set.

La Coppa Colsanitas, che è il più importante del circuito femminile in America Latina, si svolge senza pubblico a causa del covid-19 al Country Club di Bogotà e distribuirà 250.000 dollari e 280 punti WTA alla campionessa.