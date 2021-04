La Reale Mutua Torino travolge Bergamo e trova il primo posto solitario

A pochi giorni dal KO esterno, la Reale Mutua Basket Torino supera Bergamo e guadagna - per il secondo anno consecutivo - il primo posto del girone al termine della stagione regolare. Dopo aver chiuso i primi 20’ sul +14 (37-23), Torino metta la quinta nel secondo tempo e chiude le contese, di fatto, con il +25 del terzo quarto. Con Diop ancora fuori, i gialloblù trovano un grandissimo Campani (anche lui non al meglio), che mette a segno 13 punti. In doppia cifra anche Clark (16) e Pinkins (14).

CRONACA

Avvio di partita a forte tinte gialloblù, con Cappelletti, Toscano e Clark subito a segno per il 6-0 gialloblù. Gli ospiti si vedono dalle parte del canestro di casa dopo 6’ di gioco quando, trascinati da un parziale personale di Pullazi, accorciano sul 6-5. La Reale Mutua prova la fuga con un nuovo break, ma i gialloneri sono bravi a rimanere incollati con l’ex Auxilium Andre Jones e a mettere la testa avanti a 2.30’ dalla fine della prima decina con Easley (10-11). Sul finale la reazione di Torino coglie impreparata la WithU che scivola nuovamente sul -5 (18-13). Nella seconda frazione Bergamo prende ancora l’iniziativa e torna subito a contatto con i gialloblù (18-17), la Reale Mutua non rimane a guardare e con le triple in fila di Bushati, Alibegovic e Toscano porta il vantaggio in doppia cifra, costringendo Bergamo al primo time out della partita (27-17). All’uscita dalle panchine Torino, ancora in controllo, riesce ancora ad allungare, fino al 37-23 che manda le squadre negli spogliatoi per l’intervallo.

Nella ripresa torna in campo con il piede premuto sull’acceleratore del gas e dopo 23’ Cappelletti e Clark guidano i gialloblù al +22 (48-26). Bergamo prova a fermare la palla per 60’’ per raccogliere le idee e fermare l’inerzia gialloblù, ma il risultato è completamento opposto, con Alibegovic e compagni che arrivano a doppiare i lombardi al 28’ (58-29) con il terzo quarto che si chiude poi sul 65-40. Negli ultimi 10’ di gioco Bergamo dimostra una grande forza d’anima e prova il tutto per tutto; il solco scavato nei primi 3 quarti, però, consente ai gialloblù di portare i due punti a casa senza problemi. Finale 72-54.

Reale Mutua Basket Torino-WithU Bergamo 72-54 (18-13, 19-10; 28-17, 7-14)

Torino: Alibegovic 8, Campani 13, Bushati 5, Penna, Clark, Diop NE, Origlia NE, Pinkins 14, Pagani 2, Cappelletti 5, Toscano 9. All. Cavina

Bergamo: Vecerina 9, Zugno 10, Pullazi 13, Jones 11, Masciadri 7, Seck 2, Easley 2, Da Campo, Parravicini, Bedini. All. Calvani