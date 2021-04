Sport |

Kronos cammina insieme alla Reale Mutua Basket Torino

La storica azienda di calzature sarà “Official Partner” della società gialloblu

La Reale Mutua Basket Torino è felice di comunicare l’accordo con Kronos, che sarà “Official Partner” della società gialloblu. Kronos, nata nel 1978, a metà degli anni Ottanta era già una realtà importante nel mercato europeo, grazie a calzature di ottimo livello, pensate principalmente per sport come il calcio e il basket. Tra gli anni Ottanta e Novanta fioccavano per l’azienda sponsorizzazioni importanti, un esempio su tutti: Drazen Petrovic, tra le più grandi star europee del parquet di tutti i tempi e tra i primi capaci di fare il grande salto verso l’NBA. Kronos, marchio di proprietà di Nice Footwear S.p.a, oggi continua a realizzare prodotti dedicati non solo ai professionisti, ma anche a chi corre e vince sui campi di provincia, là, dove c’è vera passione, consolidando l’alta qualità costruttiva e dei materiali utilizzati. Ora le scarpe Kronos saranno ai piedi dei giocatori gialloblu nelle trasferte e nel tempo libero, accompagneranno lo staff anche durante le gare della Reale Mutua Torino. “Siamo molto orgogliosi di affiancare il team della Reale Mutua Basket Torino – afferma Bruno Conterno, CEO di Nice Footwear – un grandissimo esempio di rinascita nel panorama del basket italiano, con cui condividiamo la determinazione, lo spirito di squadra e il fairplay che ci guidano nelle sfide quotidiane”.

comunicato stampa

