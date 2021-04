Nuova KONA amplia la gamma elettrificata dei SUV Hyundai

Con l’obiettivo di rendere Nuova KONA Electric un prodotto migliore per i suoi clienti, la gamma si estende proponendo tre nuovi allestimenti - XTech City, XLine e XClass – in abbinamento a due diversi tagli di batteria (39 kWh o 64 kWh) per fornire una scelta ancor più ampia, con un prezzo di listino a partire da 35.850 euro. Grazie al nuovo finanziamento Triplo Zero, Nuova KONA Electric 39 kWh XLine offre un vantaggio cliente di 10.500 euro in caso di rottamazione (di un veicolo con almeno 10 anni di anzianità): a fronte di un anticipo di 11.551 euro, sono previsti zero rate e zero interessi per due anni, con polizza Furto e Incendio inclusa.

L’allestimento XLine offre un ricco equipaggiamento che include cerchi in lega da 17’’, fari anteriori Full LED, climatizzatore automatico con pompa di calore, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, caricatore di bordo da 10.5 kW, Multimedia System con touchscreen da 8’’ e wireless charger, in aggiunta al quadro strumenti digitale ad alta definizione da 10.25’’ e alla connettività wireless Apple Carplay ed Android Auto. La batteria da 39 kWh garantisce una potenza massima di 136 CV e un’autonomia di 305 km, che sale a 435 km in ambito urbano (ciclo WLTP).

Nuova KONA Electric è disponibile anche con la formula di noleggio a lungo termine Hyundai Renting: la versione 39 kWh XLine prevede 36 canoni mensili da 355 euro che includono tutti i servizi di mobilità - tra cui polizza furto e incendio, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale 24 ore su 24 e servizio di customer care dedicato - rappresentando la soluzione ideale per tutti coloro che desiderano passare alla mobilità elettrica con una proposta completa e senza pensieri. Inoltre il primo canone è gratuito per i nuovi clienti Hyundai Renting ed è previsto un Voucher di 350 euro per l’utilizzo di Charge MyHyundai, il servizio che permette di accedere al più grande network di ricarica in Europa con oltre 200 mila stazioni di ricarica in 29 paesi, usando una soluzione semplificata di pagamento tramite un’unica tessera o app.