Tav, assemblea a San Didero. Unione Montana della Valle Susa: "Uno Stato democratico non si comporta così"

"Non è possibile che in uno stato democratico si proceda in questo modo: non condividiamo la realizzazione di quest'opera nel merito e nel metodo". E' con parole durissime che Pacifico Banchieri, presidente dell'Unione Montana della Valle Susa, ha aperto il suo intervento a San Didero, durante l'assemblea aperta alla cittadinanza con gli amministratori locali.