Sport

Torino chiude la stagione regolare a Verona. In dubbio Pagani e Campani

Prima della fase ad orologio, che vedrà Torino affrontare Scafati, Napoli e Forlì, i gialloblù chiudono la stagione regolare a Verona

Ultima partita di regular season per la Reale Mutua Basket Torino che, già sicura del primo posto, affronta la Tezenis Verona. "Chiudiamo la regular season ed il ciclo di partite ravvicinate, - commenta coach Cavina - quella di stasera contro Verona è la quarta in dieci giorni. Devo dire che abbiamo un po' risentito di questa tante partite: innanzi tutto perchè non ci siamo riusciti ad allenare con continuità e anche dal punto di vista fisico stiamo un po' patendo questa serie di gare. Domani, infatti, continuerà ad essere assente Diop; valuteremo anche dopo le indagini strumentali anche le presenze di Campani e di Pagani. Detto questo siamo pronti per giocare questa sfida contro una squadra di grande qualità, roster profondo e fisico. Certamente giocheranno con il coltello fra i denti, perchè possono sperare ancora nell'accesso al girone bianco". Nel girone bianco Torino, già qualificata, affronterà le prime tre del girone rosso: Forlì, Napoli e Scafati. Le squadre - tutte già qualificate ai playoff - si porteranno dietro i punti della stagione regolare e al termine del mini-girone la classifica restituirà le teste di serie 1-6. Insieme alla Reale Mutua e Tortona, accederanno al girone "d'elite" della fase ad orologio una tra Verona e Udine. "Noi come le altre partite di questo periodo dobbiamo concentrarci sul nostro gioco, - prosegue il coach dei gialloblù - utilizzeremo questa sfida per provare qualche novità tecnico tattica, vista anche l'assenza di qualche ragazzo e sopratutto qualche assenza nel settore dei lunghi". Rispetto alla gara d'andata - vinta da Torino per 91-82 - la Tezenis ha recuperato Guido Rosselli, grande ex di Torino alla PMS nella stagione 14/15 e nel primo anno di A1 Auxilium nel 15/16. Palla a due alle h.18.00 su LNP Pass.

SM

