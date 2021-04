Parliamo d’ansia, quella "nuvola" che incombe su di noi. E che solo ogni tanto, da sola, si dissolve

Oggi parliamo di qualcosa che ci tocca tutti in modo minore o maggiore. Parliamo d’ansia.

Anni orsono ormai scrissi questa poesia:

Preoccupazioni

Pensieri salini salgono solitari

Sommersa s'arrangia la sera

Di me donna

Barbara Gabriella Renzi, Donna. Voci in filari d’alberi, Edda edizioni, 2019, Roma

Siamo tutti preoccupati e ansiosi, la vita corre velocemente e ci sono spesso mille decisioni da prendere. A volte i colleghi e l’ambiente lavorativo non aiutano. C’è sempre la collega o il collega che proprio non è per la quale o che proietta su di noi le sue ansie e le sue paure o come direbbe Jung anche la sua ombra. Sapete cos’è l’ombra junghiana?

L'ombra è semplicemente il lato oscuro della personalità di qualcuno. E ciò che è oscuro è sempre conosciuto solo indirettamente attraverso la proiezione. Cioè, uno scopre il suo lato oscuro come qualcosa che appartiene ad altri: amici, parenti, personaggi fittizi, ecc. Per questo l'incontro con l'ombra personale è considerato uno sforzo morale.

L'ombra è quella personalità nascosta, repressa: l'ombra umana non è la fonte del male, non consiste solo di tendenze moralmente riprovevoli, ma mostra anche una serie di buone qualità, come ad esempio, reazioni appropriate, intuizioni realistiche, impulsi creativi. Solo che l’ombra è nascosta e non la vogliamo riconoscere e ci fa arrabbiare. Siamo infastiditi quando la riconosciamo e proiettiamo sugli altri.

Comunque, tornando a bomba, parliamo di ansia: l'ansia è un'emozione normale e spesso sana. Tuttavia, quando una persona sente regolarmente livelli sproporzionati di ansia, potrebbe diventare un disturbo medico. E allora rivolgersi a uno psicoterapeuta o uno psicologo è una decisione saggia. “Se vi rompete una gamba andate dal medico, giusto?? Lo stesso va fatto quando l’ansia diventa troppo”: queste erano le parole della mia insegnante quando studiavo terapia cognitivo comportamentale. Oppure diceva: “Ti senti come se ti preoccupi troppo e questo interferisce con il tuo lavoro, le tue relazioni o altre parti della tua vita. La tua paura, preoccupazione o ansia ti turba ed è difficile da controllare e anche questo è il momento di intervenire cercando aiuto”. In fondo si è forti quando si riconoscono le proprie debolezze e non quando si fa finta di non vederle, quando si cerca soluzioni a problemi si fanno passi per andare avanti.

Poi certo mettiamo mille scuse per non andare da uno specialista: lo facciamo tutti. Non abbiamo tempo, siamo troppi indaffarati, costa troppo…ma la salute va tutelata per noi e i nostri cari. E se non pensiamo noi a noi stessi chi lo fa? Abbiamo la responsabilità di volerci bene e amarci e di essere sani e in forze, soprattutto in periodi come questi.

Se invece l’ansia non è eccessiva, non supera i limiti, che conoscete solo voi, bisogna solo aspettare che vada via. Una buona metafora per descriverla è quella della nuvola, ma non quella fantozziana! Le nuvole prima poi si dissolvono e così l’ansia. Non rimangono per sempre nel cielo.

Cosa fare? Nulla, aspettare che passi.

E termino con un’altra poesia presa dalla stessa silloge.

Cambiamento

D’estate

Lascio le erbacce seccarsi

Barbara Gabriella Renzi, Donna. Voci in filari d'alberi, Edda edizioni, 2019, Roma.