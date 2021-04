Atmosfere vintage per "L'elisir d'amore" anni '50 del Regio: in scena anche una Bianchina 500 [FOTO]

L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti è protagonista del prossimo appuntamento con l'opera in streaming sul sito del Teatro Regio, giovedì 22 aprile, alle ore 20.

Stefano Montanari, sul podio dell’Orchestra e Coro, affronta la più leggera, comica e sentimentale tra le partiture del compositore, in uno spettacolo firmato dal regista Fabio Sparvoli. Nel cast: Mariangela Sicilia (Adina), Bogdan Volkov (Nemorino), Marco Filippo Romano (Dulcamara), Giorgio Caoduro (Belcore), Ashley Milanese (Giannetta) e Mario Brancaccio (l’assistente di Dulcamara).

Lo spettacolo è patrocinato dalla Camera di commercio di Torino e vanta la collaborazione del Museo Nazionale dell’Automobile, che ha concesso in prestito gratuito una Autobianchi Bianchina 500 Trasformabile del 1959, con capote apribile.

E' infatti ambientato negli anni '50, questo nuovo allestimento dell'opera andata in scena per la prima volta il 12 maggio del 1832 al Teatro della Cannobiana di Milano.

In un villaggio dei Paesi Baschi, Nemorino è innamorato della ricca e capricciosa Adina, della quale non riesce ad attirare le attenzioni. Ascoltandola raccontare la storia di Tristano e Isotta, nasce in lui il desiderio di possedere il magico elisir d’amore. L’arrivo in paese dell’intraprendente sergente Belcore, che subito corteggia con successo Adina, acuisce la gelosia di Nemorino, tanto che il medico-ciarlatano Dulcamara non ha difficoltà a vendergli del comune vino di Bordeaux spacciandolo per il filtro amoroso tanto desiderato. Adina accetta di sposare Belcore, mentre Nemorino, che non vede sortir effetto della presunta pozione amorosa, non avendo più soldi tenta il tutto per tutto arruolandosi nell’esercito, e acquistando dell’altro elisir da Dulcamara. Questi racconta tutto alla giovane Adina che, commossa, recede dal contratto di matrimonio con Belcore e dichiara a Nemorino tutto il suo amore.

Le scene di questo allestimento sono di Saverio Santoliquido, i costumi di Alessandra Torella, le luci di Andrea Anfossi. Assistente alla regia è Anna Maria Bruzzese. Il Coro del Teatro Regio, impegnato in importanti passi nell’opera, è istruito da Andrea Secchi.