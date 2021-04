Come approcciarsi al trading online

Il trading online è una pratica d’investimento che permette di accedere ai mercati finanziari tramite delle piattaforme online che prendono il nome di broker. Questo investimento prevede l’acquisto e la vendita di prodotti finanziari che sono stati messi a disposizione da parte dei broker online.

I prodotti negoziabili possono essere differenti come: azioni, criptovalute, futures, materie prime, indici borsistici, fondi d’investimento, obbligazioni ed ETF. Ma come iniziare a fare trading online? Scopriamolo insieme.

Come iniziare a fare trading online? La formazione

Fare trading online prevede una minima conoscenza sia delle funzioni e strumenti del broker sia dei mercati sui quali operare. Per questo motivo per iniziare a fare trading si consiglia di informarsi, studiare e approfondire l’argomento al meglio. Si può iniziare il proprio percorso di formazione attraverso siti specializzati come: tradingfacileonline.com .

Se si vogliono imparare anche tecniche approfondite e si desidera fare analisi attente è possibile scegliere di iniziare a seguire dei corsi online o dal vivo dedicati al trading online, naturalmente questi corsi sono a pagamento, ma permettono di diventare esperti del settore.

Con un buon percorso di formazione alla base, si potrà iniziare a provare le tecniche di trading online su uno dei broker presenti in Italia.

Trading online: la scelta del broker e le versioni DEMO

Dopo aver approfondito e compreso come funziona il mondo del trading online è necessario scegliere la giusta piattaforma, o meglio broker, sul quale operare. Infatti, esistono tantissimi broker per fare trading online ma non tutti sono affidabili, e non tutti permettono di negoziare su asset specifici.

Quindi per scegliere il giusto broker online è necessario:

Verificare che la piattaforma presenti l’autorizzazione e licenza della Consob o di altri enti regolamentatori che abbiano la loro sede in Europa.

Verificare quali sono gli asset negoziabili all’interno del broker

Controllare il deposito minimo richiesto, l’eventuale leva, e i costi previsti

Una volta scelto il broker online sul quale si vuole fare trading, è possibile accedere alla versione DEMO per approcciarsi a questo strumento senza rischiare il proprio capitale.

La versione DEMO permette infatti, di avere a disposizione un portafoglio digitale con una somma “fittizia” che si può utilizzare per operare sui mercati e gli asset disponibili sulla piattaforma, provando le proprie strategie, senza rischiare di perdere in alcun modo il proprio capitale o la somma versata sul portafoglio reale.

Iniziare a operare nel trading online

Dopo aver seguito un percorso di formazione, provata la versione DEMO del broker prescelto è possibile iniziare a operare nel trading online.

Sulla piattaforma dopo aver versato la somma definita dal Deposito minimo con il proprio profilo e portafoglio si può iniziare a negoziare gli asset che si preferiscono in CFD ossia mediante i contratti per differenza.

Il broker mette a disposizione del trader innumerevoli asset sui quali operare. In quest’ambito è possibile dunque scegliere gli asset, dopo di ché si deve fare una previsione sull’andamento del titolo.

La previsione dev’essere effettuata in base all’analisi di mercato, portando così il trader a decidere sé cliccare su Acquista, nel caso si sia fatta una previsione al rialzo, oppure su Vendi, se si pensa ad un andamento ribassista.

Naturalmente, oltre alle semplici previsioni sull’andamento del titolo al rialzo o ribasso è possibile anche sfruttare i vari strumenti messi a disposizione dal broker per operare al meglio sul mercato dei derivati in CFD.

In base alla propria strategia su un broker online è possibile fare trading con opzioni sul brevissimo, sul breve o sul medio periodo. In alcuni casi, sono possibili anche operazioni sul lungo periodo, ad esempio tramite l’acquisto di ETF, permesso da alcuni broker presenti e autorizzati a operare in Italia.