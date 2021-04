Come scegliere la borsa da uomo: una guida per beginner

Sempre più aziende e brand di moda ne aggiungono almeno un modello a ogni nuova collezione: ormai ampiamente sdoganata, infatti, è diventata l'accessorio perfetto per chi non vuole rinunciare a portarsi dietro tutti gli oggetti e gli effetti personali di cui ha bisogno durante la giornata. Ma come scegliere la borsa da uomo? Ci sono quattro fattori fondamentali da considerare.

Dalle dimensioni al prezzo: cosa sapere prima di scegliere la borsa da uomo

Le dimensioni innanzitutto: una borsa da uomo non è una ventiquattrore, ideale per i viaggi di breve durata e i weekend fuori porta ma scomoda e ingombrante per spostarsi in città. Non è neanche un borsello o un marsupio, dove c’è posto al massimo per chiavi e smartphone. Possiamo considerarla una via di mezzo per quanto riguarda le dimensioni: non deve essere né troppo grande né troppo piccola. Ciò non toglie, comunque, che spulciando bene tra le proposte di borse da uomo firmate o dei brand di moda più commerciali non si possano trovare borse maschili di varie dimensioni, da scegliere a seconda delle esigenze personali.

È a partire da queste che sarebbe importante scegliere soprattutto che modello di borsa da uomo acquistare. Anche in questo caso le alternative non mancano: dalle tracolle alle pochette da portare al polso e passando per i modelli postina, i brand non hanno mancato infatti di rivisitare le forme tradizionali della piccola pelletteria da uomo. Quanto comoda risulta da portare? è la domanda essenziale da porsi per essere sicuri di scegliere la borsa da uomo che più fa al caso proprio. Per chi per lavoro o per esigenze personali si sposta spesso in città o coi mezzi potrebbe essere più adatta, per esempio, una borsa modello messenger o, addirittura, una borsa che al bisogno si trasformi in uno zaino: in entrambi i casi, infatti, si tratta di borse da uomo da portare sulla schiena e che meglio distribuiscono peso e carico. Al contrario, una pochette o un borsello da portare a mano risultano più adatte per un’occasione mondana, per una serata fuori con gli amici e quando si può rinunciare, cioè, in tutta tranquillità a un po’ di praticità.

A rendere una borsa da uomo più adatta al giorno o alla sera, alle occasioni formali o a quelle informali sono naturalmente anche i materiali. Materiali che rappresentano, del resto, una discriminante non secondaria nella scelta di questo accessorio. Una borsa di pelle è sicuramente più classica, potrebbe rivelarsi un vero evergreen da continuare a usare per anni senza che passi mai di moda o che abbia un aspetto agée; se però, si ha la necessità di spostarsi molto, utilizzando i mezzi pubblici o in bici per esempio meglio scegliere materiali come la tela o i tessuti tecnici più facili da lavare: il grande difetto della pelle è, infatti, che non sempre può essere pulita a dovere. Più in generale materiali come il suede o i materiali sintetici possono dare un’allure più moderna e meno formale all’uomo che indossa una borsa.

Anche il budget conta, infine, nello scegliere la borsa da uomo. Ci sono borse da uomo di marca per cui si può arrivare a spendere, svariate migliaia di euro e borse da uomo di gamma decisamente più bassa e abbordabili nel prezzo. Più che il risparmio assoluto, meglio guardare comunque al rapporto qualità prezzo, anche considerato che con un po’ di cura una borsa maschile è un accessorio che dura nel tempo.