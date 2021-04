Ex Embraco: domani i lavoratori manifestano sotto le finestre della curatela fallimentare

" Vogliamo chiedere al curatore di inoltrare al più presto la richiesta per la cassa integrazione per Covid, come concordato ieri durante l’incontro al Mise - dicono i rappresentanti dei lavoratori -. Diversamente i licenziamenti scatteranno il 25 aprile ".

E così sarà: in vista del nuovo vertice (questa volta telematico) che si terrà nelle prime ore del pomeriggio di venerdì, alla presenza del Ministero, dei curatori fallimentari e delle parti sociali, domattina lavoratori e sindacati di Fim, Fiom, Uilm, Uglm di Torino si ritroveranno alle 11 sotto la sede della curatela fallimentare, in via Perrone 14 a Torino.

Quattro giorno alla fine, c'è l'appoggio dell'assessore Chiorino

Quattro giorni e un conto alla rovescia che sta vivendo davvero i suoi ultimi rintocchi, se non succederà qualcosa. La palla, dunque, è nel campo della curatela, che però fino a oggi non ha potuto inoltrare richiesta formale a causa di alcuni impedimenti burocratici che impediscono a società in cessata attività di accedere al beneficio della cassa per Covid. Una mediazione si troverà, anche grazie ai buoni uffici dell'assessorato regionale al Lavoro, con Elena Chiorino che ancora ieri ribadiva il suo totale appoggio.

"In attesa di un’azione sospensiva, ho convocato i Sindacati e la Curatela lunedi 26 aprile alle ore 11 ad un tavolo istituzionale legato al licenziamento collettivo – ha dichiarato l’assessore regionale al Lavoro – un iter procedurale che viene applicato in questi frangenti ed è convocato dalla Regione in videoconferenza per discutere con i diretti interessati e capire se vi possono essere alternative percorribili. Mi auguro vi siano notizie, meglio ancora se buone, prima di questa data”.