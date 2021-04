Denti fissi in 24 ore: perché è possibile?

Hai necessità di un intervento di implantologia e cerchi rimedi veloci, indolore e soprattutto sicuri? Quando si parla di salute dei denti la prima certezza di cui andiamo alla ricerca è quella dell’efficacia del trattamento e della professionalità degli esperti a cui rivolgerci. Come possiamo quindi capire se una struttura sia più meritevole di un’altra?

Come è possibile ottenere denti fissi in giornata senza correre alcun rischio? È sicuro sottoporsi a interventi di implantologia che promettono e garantiscono denti fissi in giornata duraturi e sicuri? La risposta è assolutamente positiva ma con delle precisazioni che ti spiegheremo in questo articolo. Se hai deciso di andare alla ricerca di professionisti specializzati in Impianti dentali a Torino , qui ti spiegheremo in che modo sarà possibile avere denti fissi in giornata a patto che vi siano le condizioni anatomiche e fisiologiche per procedere.

Denti fissi in giornata: ecco come funziona l’implantologia a carico immediato

Quando si parla di “denti fissi in giornata” si fa riferimento all’implantologia a carico immediato. Si tratta di una modalità di intervento altamente predicibile e affidabile e, per questo, garantita. Affinché l’intervento abbia successo, tuttavia, occorre una visita preliminare che accerti la presenza di requisiti anatomici e fisici per cui sarà possibile procedere all’intervento.

Quindi sarà necessaria una preparazione preliminare che chiarisca il modus-operandi, le necessità del paziente e il livello di stabilità primaria che potrà essere garantito dall’impianto dentale. Solo con la programmazione clinica e i controlli preliminari, infatti, è possibile procedere all’intervento di fissaggio della protesi in poche ore e, dunque, in giornata.

Le varie fasi dell’implantologia veloce

In poche parole, tramite l’implantologia a carico immediato si procede in modo contestuale alle eventuali estrazioni e al posizionamento degli impianti. Inoltre, il paziente riceve la protesi provvisoria avvitata e può sottoporsi a questo trattamento fino ad un massimo di sei impianti.

Le varie fasi dell’implantologia a carico immediato prevedono, quindi, una valutazione clinica che preveda indagini chirurgiche e radiodiagnostiche a cura dello specialista. Successivamente il paziente sarà sottoposto alla rilevazione dell’impronta dentaria e all’esecuzioni di foto intra ed extra orali per realizzare impianti curati anche dal punto di vista estetico.

Dalle visite all’intervento vero e proprio

Una volta terminato il percorso di indagine e di preparazione verrà stabilita la data dell’intervento vero e proprio, quello che verrà svolto in poche ore. Chiaramente ancor prima di passare al vivo dell’implantologia il paziente potrebbe essere chiamato a verificare con lo specialista la dimensione verticale degli impianti e la loro resta estetica.

Una volta sopraggiunta la data dell’intervento il paziente sarà messo a suo agio, in poltrona, in un ambulatorio che sarà opportunamente trattato e igienizzato anche in virtù delle norme anti-Covid vigenti. Dopo l’intervento il paziente sarà sottoposto ad una ultima impronta che servirà a rilevare le coordinate delle protesi posizionate e che serviranno all’odontotecnico per procedere alla realizzazione di quelle definitive.

Nell’arco di due o tre ore, quindi, la protesi definitiva verrà realizzata e proposta al paziente nel rispetto di tutti i criteri funzionali e, ovviamente, estetici col fine di massimizzare e soddisfare le aspettative dello stesso. Dopo l’intervento sarà necessario sottoporsi ad una serie di controlli periodici non invasivi per il fissaggio definitivo della protesi che, dunque, sarà garantita e duratura come promesso.