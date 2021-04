Giornata della Terra, Carenini (Cia): "Agricoltura in prima linea per l'Ambiente"

"Nella Giornata mondiale della Terra non possiamo non sottolineare quanto sia importante preservare il valore dei terreni, ridurre il consumo del suolo, puntare sulla sostenibilità ambientale e tutelare le aree rurali, i loro custodi - gli agricoltori - e il paesaggio". Così Gabriele Carenini, presidente di Cia Piemonte, nel giorno in cui si celebrano l'ambiente e la salvaguardia del pianeta.

"L'agricoltura – conclude Carenini – può essere protagonista della cura e della protezione del territorio. Per poter avere cibi sempre più genuini e sani, abbiamo bisogno di nutrire la Terra, di riportarla in salute. Il nostro impegno continuerà ad andare in questa direzione".