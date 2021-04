Non solo le coltivazioni: il gelo ha "colpito" anche le api. Aspromiele chiede alla Regione lo stato di calamità

Non solo le coltivazioni. Anche l'allevamento di api (e la relativa produzione di miele) hanno subito danni gravi dalle gelate che si sono verificate in Piemonte il 7, 8 e 9 aprile scorsi. A essere colpite, oltre all'acacia, anche altre piante gradite alle api, come il ciliegio, in molte zone ancora in piena fioritura e si ipotizzano danni anche per il tarassaco, il tiglio e il castagno, in fase di germogliamento.

Aspromiele ha sistematizzato i dati raccolti dalla rete Bee Rap, attivata nel 2019 dall’Associazione. Attraverso 100 bilance, poste su altrettanti apiari in tutta la Regione, Bee Rap rileva in continuo le variazioni di peso sul consumo di scorte o sul raccolto di miele, oltre a temperatura e umidità dell’ambiente esterno. Il report redatto dai tecnici apistici di Aspromiele presenta inoltre i dati rilevati in ciascuna stazione di monitoraggio e le informazioni sulle fioriture in atto in ogni località. Alla luce di queste osservazioni, i danni più gravi si sono verificati l’8 aprile. Le temperature sotto zero in moltissimi casi si sono pro-tratte fino a oltre 10 ore. I dati ufficiali dell’ARPA confermano il brusco calo termico anche in pianura, dove, nella mattinata dell’8 aprile, la media delle temperature minime è stata pari a – 1,4°C: un primato per il nuovo millennio.