Gavazza (Lega Salvini Piemonte): “Piena solidarietà al sindaco di Chivasso per le minacce di ricevute”

Gianluca Gavazza, consigliere del gruppo Lega Salvini Piemonte e membro dell’Ufficio di Presidenza di Palazzo Lascaris, esprime la propria solidarietà al sindaco di Chivasso Claudio Castello, oggetto di inqualificabili minacce di morte per la sua richiesta di far rispettare i divieti imposti dall’emergenza Covid.

“Totale vicinanza al sindaco Castello. Ritengo che chi non trova una collocazione nel panorama politico istituzionale e scelga di costruire barricate – ricorda il consigliere Gavazza - nuoce all'intera collettività. Quando si crea "un muro" contro la salute, ecco che allora gli uomini e le donne che rappresentano le Istituzioni devono essere uniti in una cosa sola, come sentinelle a salvaguardia della giustizia e della democrazia”.