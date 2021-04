Bardonecchia, 200 kg di rifiuti raccolti al Laboratorio Ecologico

Una Montagna più Pulita: un grandissimo successo per l'edizione 2021 del laboratorio ecologico organizzato dalla Colomion Spa, in collaborazione con Amministrazione comunale di Bardonecchia, Iiss Des Ambrois e Acsel SpA, al quale hanno partecipato anche il Cai Bardonecchia, le Guide Alpine Valsusa e i Maestri di Sci. Dieci gruppi, per un totale di circa 100 ragazzi, suddivisi sul territorio di Bardonecchia, che per tutta la mattinata si sono dedicati alla pulizia delle nostre montagne.

Dopo i saluti di rito e un breve briefing informativo svolto dall'Acsel sul mondo della raccolta differenziata, i diversi gruppi si sono suddivisi sul territorio in 10 differenti aree. Sono stati raccolti circa 200 kg di rifiuti, frutto del duro lavoro svolto con grande spirito di attenzione all’ambiente, durante l'intera mattinata. Quest’esperienza si conclude con un enorme ringraziamento a tutti coloro, che ogni anno, partecipano con grande entusiasmo a questo evento.