Chieri, sabato inaugurazione della nuova pista di atletica

Sabato alle 14,15, presso lo Stadio Comunale De Paoli nel centro sportivo San Silvestro, verrà inaugurata la nuova pista di atletica.

"Un momento importante per Chieri, perché oggi con l’inaugurazione della nuova pista di atletica leggera, si conclude un percorso iniziato dall’amministrazione comunale nel 2014-afferma il vice Sindaco di Chieri Roberto Quattrocolo-la vecchia pista risaliva al 1993, era in cattivo stato, al limite della praticabilità. Con il rifacimento dell’impianto di illuminazione e ora con la nuova pista omologata, lo Stadio De Paoli torna allo splendore di un tempo. Si tratta di un significativo investimento nello sport di base (il rifacimento della pista è costato circa 535mila euro), grazie al quale mettiamo a disposizione delle nostre associazioni sportive chieresi e tutti i cittadini una infrastruttura sportiva davvero funzionale e moderna, che potrà essere attrattiva di eventi e competizioni".

La pista anulare ha una lunghezza interna di 394,98 metri ed un raggio delle curve al cordolo di metri 39,70. La nuova pavimentazione, di tipo impermeabile, è realizzata con un manto sintetico colato in opera multistrato sandwich, omologato IAAF – FIDAL, dello spessore di 13,5 mm. L’impianto comprende le tradizionali postazioni per le altre specialità dell’atletica leggera: salto in alto, lancio del disco e del martello, getto del peso, salto in lungo e triplo, salto con l’asta. L’impianto è stato inoltre dotato di tutte le attrezzature e gli accessori (tra cui una camera per il fotofinish del massimo livello) necessari allo svolgimento delle attività atletiche praticabili.

La tribuna garantisce 2.350 posti (di cui 470 coperti).