Domenica 7 corse all'ippodromo di Vinovo per l'ultimo appuntamento di un ricco Aprile

Aprile si congeda all'Ippodromo di Vinovo domenica 25 con sette corse, tutte dedicate a grandi compositori. E suonerà musica celestiale sulla pista torinese, anche in questa occasione rigorosamente chiusa al pubblico di in attesa del 'via libera' da Roma. La corsa più importante del pomeriggio (che si aprirà alle 14.20) è il Premio Strauss, un doppio km dedicato ai Gentleman e ai cavalli anziani, con i 13 partenti disposti su tre nastri.

Nel pacchetto dei favoriti entrano di diritto Tritone Lux, che potrebbe partire subito forte dalla prima fila con Gaspare Amodeo in sulky, mentre dal secondo nastro scattano Vega Étoile e Filippo Monti. Infine in fondo Vistamar e All About Bi, rispettivamente con Vittorio Bosia e Michele Bechis.

Molto interessante anche il Premio Brahms, doppio km con due nastri per i 3 anni. Sette al via e tra loro Calypso Degli Dei, per l'occasione affidato ad Andrea Farolfi. Ma anche Chemar con Massimiliano Castaldo per l'assenza di Andrea Guzzinati. Quest'ultimo infatti sempre domenica sarà impegnato a Modena nel 'GP Tito Giovanardi', classica per i 3 anni, insieme a Callmethebreeze e con lui dalla piazza torinese emigreranno pure Marco Smorgon con Charmant de Zack e Dodo Loccisano in sulky a Chloe Bar.

E intanto ci sono già gli appuntamenti con il trotto a Vinovo per il mese di maggio: prima riunione mercoledì 5 e successivamente, tutte le domeniche dal 9 fino al 30.