Formazione, spettacolo, viaggi e commemorazioni: la Circoscrizione 4 finanzia quattro progetti per il 25 aprile

In occasione del 25 aprile, la Circoscrizione 4 di Torino ha scelto di finanziare quattro progetti con ricadute importanti sui propri quartieri. Iniziative diverse tra loro che, però, avranno come minimo comune denominatore la Liberazione, la Resistenza e i periodi storici di riferimento.

Il primo vedrà come protagonista l'ANPI con le tradizionali commemorazioni, che anche quest'anno si svolgeranno senza pubblico a causa della pandemia di Covid19. In particolare, verranno depositati fiori al Sacrario del Martinetto, alla lapide di via San Donato angolo via Durandi (ex concerie Fiorio, luogo di ritrovo delle riunioni clandestine del Comitato di Liberazione Nazionale), al cippo dedicato alle sorelle Arduino in corso Lecce 85, al cippo dei Militari Italiani Caduti sul Fronte Russo in via Medici angolo corso Svizzera e su tutte le altre lapidi.

A beneficiare del contributo sarà anche la compagnia Accademia dei Folli, ideatrice dello spettacolo teatrale e musicale 'Percorsi nella memoria' sulla vicenda della fucilazione dei 'Martiri del Martinetto', appositamente modificato e arricchito; della rappresentazione è stato realizzato anche un video che verrà caricato sul sito della Circoscrizione 4. 'Fotogrammi di memoria', presentato dall'associazione Arturo Ambrosio, punterà invece sul cinema, coinvolgendo studenti delle scuole secondarie di secondo grado e anziani in un momento di riflessione storica per commemorare ancora una volta il Martinetto e il Rifugio Antiaereo di Piazza Risorgimento. Il prodotto finale verrà poi proiettato durante il festival Sottodiciotto.

Il quarto progetto finanziato è 'Promemoria Auschwitz' di Deina APS, che prevede un viaggio in treno ad Auschwitz (febbraio 2022) preceduto da un periodo di formazione storica (tra il 1° ottobre 2021 e il 31 gennaio 2022) e dalla consegna di materiali pedagogici sulla Shoah e sulle deportazioni a 20 studenti delle scuole superiori: “Su queste iniziative - spiega la coordinatrice alla cultura della Quattro Sara Cariola – abbiamo investito gran parte delle risorse destinate alla cultura. Alcune erano già attive ma, con l'introduzione dell'educazione civica a scuola, ne è stata ampliata la parte formativa”.