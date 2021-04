I laghetti di Falchera e il problema pesca abusiva: “Servono controlli e regolamenti” [VIDEO e FOTO]

C’è un luogo di Torino, a due passi dalle case e dalle abitazioni, dove a trionfare è la natura. E’ il parco Laghetti Falchera, un’area bonificata e riqualificata di recente, aperta ai cittadini che dopo anni di incuria e abbandono sono tornati a viverla.

Tra le tante realtà che si prendono cura della zona, l’associazione Falchera Labb: “Questo luogo è cambiato esteticamente, ma anche nel modo di viverlo delle persone: oggi, attraverso la bonifica, è diventato un parco fruibile per le famiglie e per i ragazzi”. Tutto qui, è cambiato. Il lago, una volta zona pericolosa con giardini abusivi e anfratti, ha lasciato spazio ad aree pic-nic, orti e giochi. Una riqualificazione materiale e immateriale. Eppure non è tutto oro ciò che luccica. “Abbiamo il problema della pesca abusiva” spiega Damiano Grilli.

La pesca abusiva, un problema da debellare

Una criticità affrontata insieme a Davide Andreazza, guardia ittica dell’Unione Consigli di Valle, che collabora con Falchera Labb: “E’ un lago che è stato riqualificato e al momento la pesca non è interdetta, non vi sono cartelli che la vietano. Qui c’è una buona biodiversità: dai pesci gatti ai persici, agli esocidi e alle carpe. Se questa pesca non dovesse essere regolamentata, il rischio è che il luogo venga frequentato dai bracconieri”.

Attualmente, ai Laghetti Falchera, i pescatori sono presenti e possono praticare l’attività, purché abbiano una licenza governativa. “Spesso durante i controlli ci è capitato di imbatterci in persone che avevano trattenuto più pesce del dovuto o avevano pescato pesci sotto misura, di taglia troppo piccola” racconta Andreazza. “Ci dovrebbero essere controlli più celeri da parte della vigilanza forestale o delle guardie ambientali. Sarebbe opportuno installare delle foto trappole e telecamere, per aggiungere un deterrente in più ai pescatori abusivi” è la proposta avanzata dalla guardia ittica.

Cittadini guardiani del parco

In attesa di capire se l’amministrazione prenderà provvedimenti, la volontà dell’associazione è quella di rendere i fruitori stessi dell’area i primi guardiani del parco: “I cittadini sono la parte integrante di questo progetto, devono essere informati. Diventano cittadini consapevoli, i primi guardiani del parco".

“Vogliamo creare un gruppo di persone responsabili che, identificate da una maglietta, in modo semplice, si prendano cura del parco. Sopratutto, puntiamo ad avere un parco e un lago bello non solo esteriormente, ma anche vivo. Vivo anche in acqua” afferma Grilli.

Per tutelare la fauna presente nelle acque dei Laghetti, la proposta è semplice: mettere all’interno del parco una cartellonistica dedicata ai pesci. “E’ importante aggiungere un cartello dedicato alla fauna che popola il lago avviso che indichi il regolamento specifico da rispettare”. Piccole azioni per tutelare il meraviglioso ecosistema dei Laghetti Falchera.