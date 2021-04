Noi siamo Anna: ecco perché la poesia ha ancora un senso

Approfitto per ringraziarlo nuovamente, non solo per la delicatezza bensì per aver colto l'impegno sotterraneo quanto testardo della rubrica.

"Mi ritrovo molto nelle tue parole: lo scrivere di notte per non rubare tempo al resto, la poesia per tutti, il parlare in poesia. La raccolta inedita 'Noi siamo Anna' è un contenitore aperto che non ha esaurito il suo scopo, che raccoglie e capta le emozioni di Anna uomo/donna/vecchio/madre/padre/Matteo/genere umano. Anna è una -non persona- ed è contemporaneamente tutti noi. Ho apprezzato la condivisione emozionale di cui parli e dico sinceramente che oggi non vedo altro modo per condividere emozioni e stati d’animo se non in poesia. L’invio dei testi è accettazione della tua chiamata e credo Anna possa aiutare ancora molti altri ad immedesimarsi in quelle parole. Ho sofferto nella vita, i testi ne sono la prova; il dato di fatto non si traduce tuttavia in commiserazione ma nell'accettare la nostra comune umanità. Anna una di noi. Noi siamo Anna".