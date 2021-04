Ka Lee e il suo rap senza etichette né costrizioni

Ka Lee non ama le etichette e le costrizioni, si è avvicinata al mondo del rap all’età di 12 anni ma solo due anni fa ha dato vita al suo progetto musicale. Nel 2020, grazie alla collaborazione con il giovane produttore torinese MikMall, Ka Lee dà vita ai suoi primi singoli, che saranno pubblicati durante l’estate 2021 e vengono anticipati da tre freestyle, già in fase di pubblicazione. Il primo di questi freestyle, “NPC”, è stato pubblicato il 16 aprile. Letteralmente vuol dire non chiederti perché ed è un brano volutamente autocelebrativo che sottolinea con assoluta onestà pregi e difetti dell’artista.

Come è nato il progetto musicale Ka Lee e perché ha questo nome?

Il progetto nasce due anni fa un po' per esigenza e un po' per gioco. Attraversavo un periodo di down totale e quindi un giorno ho buttato su un foglio quello che non riuscivo ad esprimere in altro modo. Poi, quasi per caso l’ho fatto sentire a mia madre. Si è commossa. È stata lei a chiamare lo studio di registrazione dove ho conosciuto MikMall il mio produttore. A lui è piaciuto il pezzo e da lì è partito tutto.

Il nome Ka Lee inizialmente era Cali, come la città colombiana, e come la parte centrale del mio cognome. Mi piaceva l’idea di associare la mia immagine al nome di una città come nella serie "La Casa di Carta". Di lì a poco, purtroppo, abbiamo scoperto che esisteva già un artista con questo nome e l’abbiamo modificato. Ma in sostanza non cambia.

Cosa ispira la scrittura dei tuoi testi?

Sicuramente mi lascio ispirare da tutto ciò che mi circonda. Riesco a raccontare di una vicenda capitata a me o magari a qualcuno che mi sta vicino. Ma, soprattutto, avendo un umore molto altalenante ciò che più mi ispira sono le emozioni e le sensazioni che provo, siano esse di rabbia, dolore, gioia e così via! In questo modo ho anche imparato ad ascoltarmi, a conoscermi davvero e a lasciar andare le cose che ho dentro.

Ascolti rap da quando avevi 12 anni, come si è evoluto in questi anni il genere?

Da quando avevo 12 anni di tempo ne è passato e di evoluzioni ce ne sono state diverse. Innanzitutto, ai tempi era un genere di nicchia che negli anni (per fortuna) si è sdoganato. Io trovo che sia anche giusta l’evoluzione, il cambiamento, perché se una cosa rimane ferma non cresce, ristagna e muore. Quindi penso che anche il rap, rimanendo fedele ai suoi concetti base, abbia cercato una strada per arrivare a più persone possibili. Ad esempio, anni fa era quasi impossibile sentire per radio un pezzo rap, ad oggi è sicuramente più probabile che questo accada. Si è adattato alle sonorità e ai tempi secondo me, pur mantenendo la stessa anima.

Il 16 aprile è uscito il tuo singolo “NCP” nel quale parli di te, cosa vuoi che resti all’ascoltatore con questo brano?

Sono sincera. Non mi aspetto rimanga chissà quale insegnamento di vita ascoltando questo brano. Avrete modo di sentire pezzi sicuramente più introspettivi e ricchi a livello di emozioni. Questo è più un brano da prendere alla leggera, un brano autocelebrativo, dove sin dalle prima barre si può evincere il mio carattere un po' strafottente, dove sostanzialmente dico "sto nel mio, non mi interessa di questo e di quello".

Progetti futuri o in divenire?

Assolutamente tanti. Usciranno a breve altri due freestyle che chiuderanno il cerchio della mia presentazione artistica alla nicchia di amici e addetti ai lavori con cui già sono in contatto. Questo piccolo ciclo promozionale introduttivo lancerà poi il mio primo vero e proprio singolo a giugno. Mi sembrava giusto, essendo super all'esordio, sondare un po' il terreno e farmi conoscere un minimo, soprattutto da chi mi ha vista crescere ma non ha mai visto il mio lato più artistico.

La tua Torino musicale e non.

Torino per me è la città più bella del mondo, non mi stanco mai di ammirarla nei suoi pregi e difetti. Mi ha dato tanto sia a livello di ricordi ed esperienze sia a livello musicale. Per quanto riguarda il rap, non posso non citare artisti del calibro di Ensi o Fred de Palma. Ma non dimentichiamoci che Torino è anche elettronica, e mi ritrovo molto anche in quelle sonorità. Aspettatevi grandi cose.

Teatri e cinema chiusi, la musica confinata alle cuffie. Come vive da artista questo difficile momento per la musica?

Partiamo dal presupposto che io non ho ancora avuto il piacere di toccare con mano l’esperienza di un live. Da quel punto di vista il momento storico attuale fortunatamente non mi ha tolto nulla. Certo è che comincio a chiedermi quando, finalmente, potrò anche io esibirmi di fronte ad un pubblico. Ovviamente riesco a capire il disagio e le difficoltà di chi lavora in questo settore e, da un anno e mezzo, si ritrova senza sicurezze e senza aiuti concreti. Quel che posso dire è che la musica, anche se confinata alle cuffiette, è una grande fortuna. La musica non si ferma mai. Anzi, per quanto mi riguarda, è lei che mi ha sempre tenuto compagnia in questo periodo di crisi.