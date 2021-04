La Reale Mutua Basket Torino cade contro Napoli e perde Diop

Esordio amaro per la Reale Mutua Basket Torino che va ko contro Napoli e perde Ousmane Diop per infortunio. I gialloblù giocano un buon primo tempo, ma hanno la colpa di non riuscire a dare il colpo di grazia ai Partenopei. Nella ripresa l'infortunio alla caviglia - ancora da capire l'entita - costringe Diop ad abbandonare la sfida; Napoli dopo essere stata sotto di 7 mette la testa avanti e costringe Torino all'overtime. Nel supplementare Alibegovic e compagni non ne hanno più e si arrendono alla squadra biancoblù.

CRONACA

Avvio di partita frizzante, con i botta e risposta tra Pinkins e Lombardi e tra Marini e Diop che portano il punteggio sul 6-5. Napoli prova a farsi sotto, siglando il +3 con Parks (9-12), Torino si tuffa subito all’inseguimento e a 1.30’ dalla fine dei primi 10 ribalta il risultato con Clark (15-14). Sul finale Lombardi colpisce Torino due volte, costringendo coach Cavina al time out con 58’’ sul cronometro da giocare. La risposta arriva all’uscita dalle panchine con la tripla dall’angolo di Clark, ma prima che suoni la sirena c’è tempo per il canestro dell’ex Auxilium Iannuzzi e per il libero di Alibegovic, che fissano il punteggio sul 19-20.

È ancora Alibegovic ad aprile il secondo quarto con il nuovo vantaggio gialloblù (24-22). Napoli prova a reagire con Monaldi, ma è Torino ad avere il pallino del gioco, con il vantaggio che si allunga sul +5 dopo i liberi di Clark (28-23). Napoli si riparte subito a testa bassa cercando di colmare il gap, ma Torino è brava con Cappelletti a tenere a distanza gli avversari. Sul finale del primo tempo, la bomba di Sandri beffa la Reale Mutua, con le squadre che tornano negli spogliatoi sul 36-35.

Uglietti apre la ripresa portando Napoli in testa, Torino risponde con la schiacciata di Diop (38-37) che, però, atterrando si fa male alla caviglia sinistra ed è costretto ad uscire dal campo. Con il principale terminale offensivo fuori dai giochi, Cappelletti e Pinkins si caricano la squadra sulle spalle arrivando anche a toccare il +7 (50-43), Napoli, però, è brava ad evitare la fuga di Torino e sul finale del terzo quarto riporta lo svantaggio a due lunghezze di distanza. Torino prova a respingere gli assalti campani in avvio di quarto quarto con la bomba di Penna, ma la squadra di Sacripanti aumenta i giri e con la tripla di Monaldi trova il nuovo vantaggio (57-59), con poco più di 5’ rimasti sul cronometro. Come nel primo quarto si riapre una fase di equilibrio con botta e risposta da una parte all’altra: Monaldi e Zerini tengono a galla Napoli, Clark con 16’’ sul cronometro mette a segno il 2/2 che manda Torino all’overtime (72-72). Nei 5’ supplementari non c’è storia: Napoli esplode subito con un 8-0 di parziale che lascia poco all’immaginazione sulle sorti della partita, Torino prova a mettersi all’inseguimento, ma non c’è più tempo ne energia sufficiente per ribaltare il risultato. Finale 75-85.

Reale Mutua Torino - GeVi Napoli 75-85 (19-20, 17-15, 18-17, 18-20, 3-13)

Reale Mutua Torino: Jason Clark 23 (4/8, 3/6), Kruize Pinkins 14 (6/9, 0/2), Alessandro Cappelletti 12 (3/6, 1/3), Mirza Alibegovic 9 (2/5, 1/6), Luca Campani 6 (3/6, 0/3), Daniele Toscano 4 (1/4, 0/1), Ousmane Diop 4 (2/6, 0/1), Lorenzo Penna 3 (0/1, 1/2), Franko Bushati 0 (0/0, 0/2), Giordano Pagani 0 (0/0, 0/0), Alessandro Origlia 0 (0/0, 0/0), Matteo Ferro 0 (0/0, 0/0)

GeVi Napoli: Pierpaolo Marini 20 (4/7, 2/10), Eric Lombardi 16 (6/7, 1/4), Josh Mayo 13 (2/5, 2/6), Diego monaldi 10 (2/3, 2/3), Andrea Zerini 9 (3/5, 0/0), Jordan Parks 7 (3/7, 0/2), Lorenzo Uglietti 6 (3/5, 0/3), Antonio Iannuzzi 2 (1/3, 0/0), Daniele Sandri 2 (1/1, 0/0), Amar Klacar 0 (0/0, 0/0)