L'orgoglio torinese non conosce dieta: "Tavoletta d'Oro" 2021 per il Tourinot Maximo di Guido Gobino

Un nuovo successo per la tradizione dolciaria (e per i golosi) di Torino. Guido Gobino , infatti, è stato proclamato con il suo Tourinot Maximo vincitore per la categoria " Gianduia " all'interno dell'edizione 2021 della Tavoletta d'Oro , organizzata per la 19esima volta dalla Compagnia del Cioccolato a livello nazionale. In gara, "spalmate" (è il caso di dirlo) in 12 categorie, oltre 900 assaggi tra cioccolati in tavoletta, dragées, cremini, gianduiotti, creme spalmabili, canditi e frutta ricoperta, praline e altre golosità.

“È un importante riconoscimento – spiega Guido Gobino – che premia la nostra attività che da oltre cinquant’anni unisce tradizione e innovazione per creare un cioccolato artigianale di alta qualità, basato su una selezione delle migliori varietà di cacao, sul controllo dell’intera filiera produttiva, e in grado di competere sul mercato italiano e estero. In Italia, il valore aggiunto del marchio Made in Italy non è sempre percepito come all’estero e proprio per questo, quelli italiani, sono i marchi più copiati e imitati trovandosi ai primi posti per il cioccolato in Europa e nel mondo. È nostro dovere lavorare per proteggere e garantire questa ricchezza e unicità”.