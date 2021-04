Torino protagonista di "Stop and Go" sabato su Rai Due

1 Maggio su RAI2 alle ore 15.20 circa torna il programma STOP AND GO con l'ultima puntata della stagione, dedicata alla città simbolo dell'automobile italiana, Torino . La puntata è stata realizzata con il prezioso supporto della Città di Torino e Turismo Torino e Provincia che hanno individuato i luoghi iconici del territorio.

Il programma - prodotto da TV COM e condotto da Marco Mazzocchi e Laura Forgia (share intorno al 3/3,5 % con circa 500.000 spettatori) - dedica l’attenzione a Torino dove è nata la più importante fabbrica di automobili fondata da Giovanni Agnelli e dove, in poco più di un secolo, sono nate molte case automobilistiche.

In 40 minuti di puntata, Laura Forgia a bordo della Fiat Cinquecento elettrica viaggerà nel cuore della metropoli industriale. Con lei si navigherà anche sul Po. Marco Mazzocchi farà invece scoprire il Lingotto, simbolo del successo della casa automobilistica italiana e porterà alla scoperta dei tesori custoditi nel MAuto, il Museo dell'Automobile. Poi con mezzi alternativi e sostenibili – dalla e-bike alla cremagliera Sassi Superga - seguirà la "Corona di Delitiae" tanto cara ai Savoia, che fa di Torino una delle città d'Italia con più ville, parchi, giardini e viali alberati.

Non mancheranno le auto d'epoca di Giulietta Gozzi e i consigli di laura Forgia sulla pulizia dell'auto.