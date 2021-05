ACOCAP PHARMA - Integratori Alimentari Naturali 100% Italiani.

Agocap Pharma è una azienda specializzata nella produzione di Integratori Alimentari Naturali 100% Italiani.

Attraverso un costante lavoro di ricerca, di valutazione delle migliori materie prime e delle più adatte combinazioni, nascono Nutraceutici adatti alle diverse esigenze alimentari.

Partiamo dal presupposto che la sana alimentazione è essa stessa un farmaco se ha come obiettivo il mantenimento e la prevenzione di determinate problematiche.

Perchè scegliere il Nutraceutico Agocap?

Oggi più che mai il principio della sana alimentazione regola il nostro comportamento a tavola, ma non sempre ciò che mangiamo e sufficiente per soddisfare le esigenze del nostro organismo in termini di benessere e prevenzione.

Il lavoro fatto dallo staff di Agocap e da tutti gli esperti aziendali, mira a ristabilire il benessere della persona grazie all’integrazione alimentare con i prodotti nutraceutici naturali.

I nostri integratori alimentari naturali consentono di ritrovare il corretto equilibrio tra il benessere fisico e quello psicologico.

Cosa sono e perché sono importanti i Nutraceutici Agocap?

Nutraceutica deriva dall’unione di “nutrizione” e “farmaceutica”, ovvero l’insieme dei Principi nutritivi presenti in natura che hanno effetti benefici sulla nostra salute. Sono efficaci sia a scopo preventivo che di supporto per il trattamento di alcune patologie.

Agocap realizza Integratori alimentari naturali al 100% adatti agli adulti di qualsiasi età, anche alle persone anziane. I nutraceutici sono realizzati con ingredienti selezionati e bilanciati con cura per ottenere i migliori integratori alimentari disponibili sul mercato.

Tutti i prodotti Agocap sono regolarmente notificati al Ministero della Saluti Italiana e conformi alle normative vigenti.

La maggior parte dei nostri prodotti certificati sono SENZA GLUTINE e SENZA LATTOSIO.

Chi è Agocap Pharma?

Agocap Pharma è un’azienda Italiana specializzata in nutraceutica, che porta avanti con passione, professionalità e dedizione due valori fondamentali: benessere fisico e benessere mentale, convinti che l’equilibrio di questi due valori permetta di vivere una vita sana e felice.

Guidati dalla ricerca di questo prezioso equilibrio di benessere, lavoriamo quotidianamente alle migliori formulazioni dei nostri nutraceutici.

I nostri tecnici sono costantemente impegnati nella ricerca delle materie prime più adatte ai diversi integratori, selezionando le migliori presenti sul mercato.

Lavoriamo con estrema attenzione per trovare il giusto modo di assemblarli affiancando a questo una produzione tracciata, tutte cose che ci permettono di arrivare dritti all’obiettivo della salute.

Curare il corpo e curare la mente: questa è la formula vincente del viver bene.

Il valore curativo-preventivo dei Nutraceutici Agocap è finalizzato proprio a combattere problemi specifici.

Grazie ai principi attivi contenuti nelle sostanze naturali e alla scrupolosa attenzione nel processo di creazione del prodotto, otteniamo prodotti di alta qualità.

Quali sono gli effetti dei Nutraceutici Agocap Pharma?

Gli integratori alimentari da noi realizzati, svolgono dei ruoli molto importanti per l’organismo, perché agiscono positivamente in maniera naturale, arrivando a dei risultati delle volte superiori a quelli di un principio farmacologico.

Tutti i prodotti sono realizzati cercando di rispondere a bisogni e disturbi specifici.

Rafforzare il sistema immunitario.

Abbiamo realizzato diversi integratori alimentari naturali che hanno come obiettivo quello di rafforzare le difese immunitarie dell’organismo. Di questa categoria fanno parte:

- integratore di Lattoferrina ed echinacea, che favorisce le naturali difese dell’organismo e la funzionalità delle prime vie respiratorie;

- Lattoferrina pura 200mg;

- gli integratori a base di Vitamina D3 2000 ui, fondamentale per il rafforzamento delle ossa che ne favorisce anche la mineralizzazione e la crescita. Aiuta l’assorbimento di fosforo e calcio nell’intestino oltre al riassorbimento di calcio nei reni.

- integratore di Vitamina C e D3, in compresse masticabili e studiato per favorire l’assorbimento di queste due preziose vitamine;

- l’integratore di Quercetina e Vitamina C

- l’integratore di Propoli e Pappa Reale, ricca di proteine, vitamine, minerali e zuccheri buoni, è un ottimo tonico e stimolante, una carica di energia immediata.

Abbiamo realizzato integratori per esigenze più specifiche quali ad esempio:

- Integratore 5htp e melatonina, rimedio naturale che aiuta a combattere i disturbi del sonno e favorisce il buonumore;

- Curcuma e piperina, Curcumaid, integratore che favorisce la funzione metabolica e antinfiammatoria, regolando le funzioni intestinali

- Integratore colesterolo riso rosso, Colestaid, a base di Monacolina K, che serve a regolare i livelli di colesterolo nel sangue, in modo naturale, diminuendo i rischi di patologie cardiovascolari e degenerative

- Integratore per la prostata, Actiprost, che grazie all’azione di 6 piante, favorisce il benessere della prostata;

- Integratore Detox Depurativo, Depuraid, che favorisce la depurazione dell’organismo in modo naturale.

- Integratore di Black Maca Peruviana, che stimola la Potenza Corporea e ritrova il vigore di cui hai bisogno. Un energizzante che agisce velocemente già dalla prima assunzione

Integratori e alimentazione per favorire la salute fisica e psicologica.

Creiamo i nostri prodotti per una funzione benefica e protettrice sulla salute fisica e psicologica dell’organismo umano, sia per quanto riguarda la prevenzione delle malattie sia a fini terapeutici.

Proprio perché il beneficio deriva da una particolare dieta alimentare, la pratica del detto “mangiare e curarsi” viene sostituita dal “curarsi mangiando”